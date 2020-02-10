Иностранный фильм о социальном неравенстве впервые получил главного «Оскара»

Очередная церемония награждения премией «Оскар» стала триумфом южнокорейского фильма «Паразиты», который сходу вошел в историю самой престижной награды в современном мире кино. Достаточно отметить, что члены Киноакадемии США впервые отдали награду за лучший фильм иностранной картине, которая была снята не на английском языке. Кроме того, южнокорейская лента получила еще три «Оскара» в ключевых номинациях — за лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий и лучший иностранный художественный фильм, легко собрав букет, о котором мечтали бы многие признанные голливудские киноклассики.

При этом, «Паразиты» вовсе не были раком на безрыбье. Фильм, который снял режиссер Пон Чжун Хо, конкурировал с очень сильной подборкой американских кинокартин — таких, как «Джокер», «Ирландец», «Однажды… В Голливуде», «1917», «Джуди», «Брачная история», «Ford против Ferrari». Кинокритики даже заговорили о возрождении порядком увядшего и полностью коммерциализированного Голливуда — а потому успех южнокорейской ленты может показаться на первый взгляд неожиданным результатом — даже несмотря на то, что она победила перед этим на главном европейском кинофестивале в Каннах.

О чем же рассказывает зрителям сюжет «Паразитов»? Это история безработного водителя Кима, который прозябает со своей семьей в бедной квартире, склеивая коробки для пиццы. Благодаря помощи друга его сын устраиваться на работу в богатую семью Пак, получив место репетитора по английскому. А затем применяет хорошо знакомую украинцам тактику кумовства, помогая пристроить к Пакам свою сестру, отца, а затем и мать — для чего семейство хитростью «подсиживает» работавших здесь прежде шофера и экономку.

Все идет хорошо — но выясняется, что уволенная управляющая тайно прячет в хозяйском подвале супруга. Он скрывается там от кредиторов, и работает живым датчиком движения, включая свет, когда кто-то ступает на лестницу богатого дома. Это становится отправной точкой драмы, и в итоге приводит к взаимной бойне. Старые и новые слуги стремятся убить друг друга, а завершение Ким-отец наносит удар в сердце своего хозяина Пака — вспомнив, как тот с отвращением отзывался о его запахе — запахе живущего в нищете бедняка. В завершении фильма он прячется в том же самом подвале, и включает свет для новых хозяев особняка.

Этот фильм представляет собой острую смесь драмы и комедии — но, прежде всего, его выделяет выраженный социальный подтекст, замешанный на противостоянии верхов и низов. Режиссер Пон Чжун Хо — человек левых политических взглядов, член Рабочей партии Кореи, раскрывает в нем проблемы острого социального неравенства, которые глубоко запрятаны в сравнительно благополучном южнокорейском обществе — демонстрируя всем его уродливую и гнилую изнанку. Причем, «паразитами» смотрятся по итогу не столько члены семейства Ким, которые вынуждены обманывать ради своего выживания, сколько их самодовольные, праздные, спесивые господа.

Мировой успех этого фильма говорит о том, что эту метафору прочувствовали буквально повсюду — и в пригороде Лос-Анджелеса, где массово выбрасывают на улицу задолжавших по ипотечным выплатам безработных, и во французских Каннах, где регулярно проходят протестные акции «Желтых жилетов». Социальные проблемы современного мира становятся слишком очевидными, чтобы их можно было проигнорировать на главном кинематографическом конкурсе, как это обычно случалось в последние годы. Что и выразилось в сенсационной победе южнокорейского фильма.

Дух протеста буквально витал на «оскаровской» церемонии — в ее кулуарах высказывались в поддержку сверхпопулярного Берни Сандерса, который ведет борьбу против коррумпированного аппарата Демократической партии США, а «Оскар» за лучший документальный фильм достался ленте «Американская фабрика», повествующей о судьбе разорившегося предприятия в штате Огайо. Принимая эту награду, режиссер Джулия Ричерт произнесла со сцены пламенную речь против угнетения рабочего класса, закончив ее лозунгом «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!» — под гром оваций, которыми одарила ее слова голливудская публика. При этом, киноакадемики изначально знали о политических взглядах Ричерт, которая сняла фильм об истории Коммунистической партии США — и сразу же попала бы в Украине в список нерукопожатных изгоев.

Еще два «Оскара» — включая награду за лучшую мужскую роль — получила откровенно антисистемная лента «Джокер». Образ бунтовщика, который блистательно воплотил на экране актер Хоакин Феникс, уже успел стать глобальным символом массовых социальных выступлений, а маски его героя можно заметить на митингах в Сантьяго-де-Чили, Лондоне, Париже или Бейруте. Успех «Джокера» заставил заговорить о глобальном запросе на социальный протест — причем, убивающий шоумэна комик очень напоминает главного героя «Паразитов», который импульсивно сводит счеты со своим ненавистным боссом.

Над всем этим витал дух великого Кирка Дугласа, который скончался несколькими днями раньше на сто четвертом году жизни. Участники церемонии вспоминали о том, что этот патриарх Голливуда внес особый вклад в борьбу против политических преследований левых сценаристов и режиссеров. Он выступил продюсером знаменитого пеплума «Спартак», сыграв в нем главную роль. И эта картина, поставленная шестьдесят лет назад по книге политзаключенного коммуниста Говарда Фаста, в сценарной обработке такого же «красного изгоя» Далтона Трамбо, нанесла решающий удар по политической цензуре маккартистов, после чего в США вновь можно было снимать социальные и антивоенные фильмы.

Все это служит важным уроком для Украины, где снимают бездарное пропагандистское кино, направленное на разжигание националистической ненависти и вражды. А в черных списках запрещенных к показу фильмов давно числятся сотни именований — на зависть голливудским цензорам маккартистской эпохи. Страна погружается в пучину кризиса, что постоянно усиливает запросы на острое социальное кино про местных хозяев жизни, паразитирующих на обнищавшем народе. А значит, украинским режиссерам давно пора присмотреться в глобальным трендам, определившим новых победителей Голливуда.