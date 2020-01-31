Тень Помпео: госсекретарь США поедет от Зеленского к Лукашенко

Какие задачи ставит перед собой постсоветское турне госсекретаря США

В последний день января Киев посетил с визитом государственный секретарь США Майк Помпео. Этот визит открывает его политическое турне по странам бывшего СССР — американский чиновник намерен посетить Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан, чтобы обозначить приоритеты американской политики на постсоветском пространстве. Эта поездка планировалась в Вашингтоне давно и изначально должна была состояться в декабре прошлого года. Однако ее пришлось перенести из-за острого кризиса на Ближнем Востоке — после того как жители Ирака устроили массовые протесты возле американского посольства в Багдаде. Вскоре после этого американский беспилотник убил иранского генерала Касема Сулеймани, причем, согласно сообщениям СМИ, идею этой атаки представил Дональду Трампу именно госсекретарь Помпео. Первый день Помпео. Зачем госсекретарь США прибыл в Киев, а потом поедет в Минск и другие столицы СНГ? © REUTERS, Kevin Lamarque/POOL | REUTERS, Kevin Lamarque/POOL | Перейти в фотобанк

Однако постсоветские страны сохраняют для США огромное стратегическое значение — прежде всего в контексте нарастающих политических противоречий с Россией. Что же касается Украины, она играет теперь известную роль во внутренней американской политике, что, безусловно, не может не отразиться на повестке встречи между Помпео и президентом Зеленским.

По мнению американской прессы, во время неформальной части переговоров может быть затронута тема процедуры импичмента Дональда Трампа. Белому дому важно, чтобы украинский президент в очередной раз подтвердил отсутствие давления со стороны президента США, а в идеале помог засвидетельствовать коррупционные связи семейства Байденов, которые расследовал когда-то бывший генпрокурор Шокин. Трамп, безусловно, был бы заинтересован в таком содействии со стороны Банковой. Однако эта щекотливая тема не вынесена в официальную программу сегодняшней встречи, которая полностью посвящена теме американской поддержки молодой украинской демократии. Госсекретарь США Помпео едет в Минск. Какие риски для Лукашенко несет первый за 10 лет визит такого уровня © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк

«США были и есть ключевым союзником Украины в области защиты территориальной целостности. Объем поддержки в этом году — 700 миллионов долларов. Мы ценим вашу поддержку в отношении помощи с вооружением и техникой. Украина готова развивать новые формы партнерства. Это подтверждает закупка комплексов «Джавелин», — заявил во время совместного брифинга Владимир Зеленский, поблагодарив США за «эффективную санкционную политику в энергетической сфере, в том числе относительно «Северного потока-2».

«Укрзализныця» уже ведет переговоры о покупке американских вагонов… Мы приглашаем крупный американский бизнес для добычи украинского природного газа и нефти. Ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа», — сообщил украинский президент, как бы указывая на то, что Киев готов удовлетворить экономические интересы американского бизнеса. Хотя глобальный скандал вокруг злополучной «Бурисмы» надолго отвадил от Украины многих иностранных инвесторов, считающих за лучшее не связываться с этой политически токсичной страной, чтобы не дать засосать себя в растущую воронку коррупционных расследований. Тень Помпео: госсекретарь США поедет от Зеленского к Лукашенко © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Помпео отвечал Зеленскому такими же дежурными и пафосными фразами. «Мы продолжаем поддерживать Украину. Безусловно, сейчас США работает над тем, чтобы в Украине было верховенство права. Мы продолжаем поддерживать сильные антикоррупционные усилия Украины. Мы продолжаем поддерживать Украину со вступлением в НАТО и Европейский союз. Мы выпустили декларацию в отношении Крыма. США никогда не признает Крым российским. Я знаю, что инвестиции в Украину будут продолжаться. А Украина будет соблюдать требования МВФ», — заявил в Киеве американский госсекретарь.

Безусловно, самая важная и содержательная часть переговоров с президентом США проходила вне присутствия журналистов. Прежде всего Помпео наверняка настроил Зеленского на продолжение прежней политики в отношении неподконтрольных территорий Донбасса, которая была унаследована им от Петра Порошенко. Тем более что глава Госдепа пообещал выделить специального представителя по вопросам Донбасса и Крыма. Хотя совершенно не очевидно, что он сможет добиться на этом поприще большего, чем его предшественник Курт Волкер, также замазавшийся в истории с импичментом Трампа.

Впрочем, анализ американской политики в Украине свидетельствует о том, что Вашингтон не добивается в этом смысле каких-то особых прорывов, а старается поддерживать сложившееся статус-кво, блокируя любые попытки разрядки между Киевом и Москвой. Ведь идеология постмайдановского украинского государства, принципиально враждебная по отношению к соседней России, целиком и полностью устраивает американский истеблишмент, который в идеале желал бы видеть такие послушные и зависимые режимы во всех ключевых постсоветских странах, расположенных непосредственно возле российских границ.

Эту задачу и будет решать во время своей поездки Помпео. Направившись из Киева в Минск, на переговоры с президентом Александром Лукашенко, он, очевидно, готовится предложить ему поддержку в наметившемся противостоянии с Москвой. Госсекретарь США наверняка будет соблазнять Александра Григорьевича возглавить сверху местную разновидность националистического майдана, направленного на размежевание с восточным соседом. И пообещает за это полную индульгенцию со стороны Запада, который внезапно увидел в бывшем «диктаторе» потенциального политического партнера. Ведь известный националистический провокатор Дмитрий Корчинский когда-то прозорливо заметил, что Лукашенко является единственным в Беларуси революционером. И только ему по силам решить задачи, с которыми не справилась маргинальная и полностью импотентная белорусская оппозиция. «Истерика и шантаж». Кочетков рассказал, как Лукашенко добивается уступок от России © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

В свою очередь, Лукашенко наверняка использует демонстративную встречу с Помпео как аргумент в политическом и экономическом торге с Россией. Конечно, это не означает, что Минск с ходу начнет проводить антироссийскую политику и превратится в местную версию Киева. Белорусский лидер, безусловно, не заинтересован в таком разрыве и хотел бы по-прежнему балансировать между Россией и Западом, зарабатывая на этом свои дивиденды. Однако в условиях растущего международного напряжения от него все чаще будут требовать определиться со своими позициями — и это наверняка озвучит на завтрашней встрече госсекретарь США.

То же касается поездки в Среднюю Азию — посетив Астану и Ташкент, Помпео будет соблазнять местные политические элиты перспективой политической поддержки со стороны США в ущерб традиционным отношениям с Москвой. В Госдепартаменте наверняка не ждут в этих странах больших одномоментных подвижек, однако считают нужным продолжать работу на перспективу, что не предвещает ничего хорошего для будущей стабильности этого региона, где также возможны те или иные варианты развития пресловутого украинского сценария.

Американская имперская политика только усиливается на постсоветском пространстве, несмотря на грызню между республиканцами и демократами. И это показывает, какое огромное значение приобретает для глобальной политики этот регион, где скоро могут появиться много новых Зеленских, выращенных под тенью политиков калибра Майка Помпео.