Украинская ведущая Наталья Мосейчук в разговоре с продюсером Михаилом Ясинским и фронтменом рок-группы Kozak System Иваном Леньо на днях обсудила реакцию украинских артистов на позицию певицы Софии Ротару по украинскому конфликту. Запись их разговора опубликовали на YouTube-канале ведущей

Ротару откупила сына и внука от тюрьмы одним звонком Зеленскому - Кравец © София Ротару/Инстаграм

«Софии Михайловны Ротару нет, и никто из вашего культурного цеха даже глянуть не может на "ах, каких людей" и ничего плохого не может сказать. И меня это так курвит — люди, которые собирали стадионы, народные артисты УССР, "одна калина за вікном", — а мы не говорим, что эти люди делают во время войны», — обратилась она к Ясинскому и Леньо.

По словам ведущей, Ротару могла бы не молчать, а обратиться к президенту РФ Владимиру Путину или поддерживающим спецоперацию РФ на Украине российским артистам Филиппу Киркорову и Николаю Баскову, вместе с которыми ранее выступала на одной сцене.

«А наш весь цех молчит. Даже никто слова не скажет [о Ротару]», — возмутилась ведущая.

В ответ Леньо заявил, что самым худшим наказанием для украинских артистов, которые молчат о происходящем, будет то, что украинцы не придут больше на их концерты.

«Дорогие фанаты Софии Ротару или других артистов, которые обманывали, что любят Украину, пели вам нечестные песни, а сейчас не проявили себя как граждане Украины. Они даже не волонтерят. Знайте, что ваши кумиры — [трусы], ваши кумиры — плохие граждане Украине, не ходите больше на их концерты», — обратился Леньо к поклонникам Ротару.

К слову, последние годы Ротару занимала проукраинскую позицию, не признав волеизъявление крымчан о воссоединении с РФ. Свое мнение относительно российско-украинского вопроса Ротару недвусмысленно «озвучила» еще в 2014 году, покинув Крым, где у нее немало объектов недвижимости, в том числе гостиница Villa Sofia в Ялте.