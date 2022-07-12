«Обманывала, что любит Украину»: Ротару затравили на родине
10:42 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
© Комсомольская правдаСофия Ротару на "Песне года", декабрь, 2021
© Комсомольская правда
Украинская ведущая Наталья Мосейчук в разговоре с продюсером Михаилом Ясинским и фронтменом рок-группы Kozak System Иваном Леньо на днях обсудила реакцию украинских артистов на позицию певицы Софии Ротару по украинскому конфликту. Запись их разговора опубликовали на YouTube-канале ведущей
11 марта, 12:05Ротару откупила сына и внука от тюрьмы одним звонком Зеленскому - КравецПевица и актриса Алена Кравец заявила, что ее коллега, украинская исполнительница София Ротару «порешала» судьбу своего единственного сына Руслана Евдокименко «на самом верху», то есть попросту позвонила президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом 11 марта написали «Дни.ру»
«Софии Михайловны Ротару нет, и никто из вашего культурного цеха даже глянуть не может на "ах, каких людей" и ничего плохого не может сказать. И меня это так курвит — люди, которые собирали стадионы, народные артисты УССР, "одна калина за вікном", — а мы не говорим, что эти люди делают во время войны», — обратилась она к Ясинскому и Леньо.
По словам ведущей, Ротару могла бы не молчать, а обратиться к президенту РФ Владимиру Путину или поддерживающим спецоперацию РФ на Украине российским артистам Филиппу Киркорову и Николаю Баскову, вместе с которыми ранее выступала на одной сцене.
«А наш весь цех молчит. Даже никто слова не скажет [о Ротару]», — возмутилась ведущая.
В ответ Леньо заявил, что самым худшим наказанием для украинских артистов, которые молчат о происходящем, будет то, что украинцы не придут больше на их концерты.
«Дорогие фанаты Софии Ротару или других артистов, которые обманывали, что любят Украину, пели вам нечестные песни, а сейчас не проявили себя как граждане Украины. Они даже не волонтерят. Знайте, что ваши кумиры — [трусы], ваши кумиры — плохие граждане Украине, не ходите больше на их концерты», — обратился Леньо к поклонникам Ротару.
К слову, последние годы Ротару занимала проукраинскую позицию, не признав волеизъявление крымчан о воссоединении с РФ. Свое мнение относительно российско-украинского вопроса Ротару недвусмысленно «озвучила» еще в 2014 году, покинув Крым, где у нее немало объектов недвижимости, в том числе гостиница Villa Sofia в Ялте.