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«Обманывала, что любит Украину»: Ротару затравили на родине

«Обманывала, что любит Украину»: Ротару затравили на родине - 13.07.2022 Украина.ру

«Обманывала, что любит Украину»: Ротару затравили на родине

Украинская ведущая Наталья Мосейчук в разговоре с продюсером Михаилом Ясинским и фронтменом рок-группы Kozak System Иваном Леньо на днях обсудила реакцию украинских артистов на позицию певицы Софии Ротару по украинскому конфликту. Запись их разговора опубликовали на YouTube-канале ведущей

2022-07-12T10:42

2022-07-12T10:42

2022-07-13T11:11

новости

ротару

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По словам ведущей, Ротару могла бы не молчать, а обратиться к президенту РФ Владимиру Путину или поддерживающим спецоперацию РФ на Украине российским артистам Филиппу Киркорову и Николаю Баскову, вместе с которыми ранее выступала на одной сцене. «А наш весь цех молчит. Даже никто слова не скажет [о Ротару]», — возмутилась ведущая. В ответ Леньо заявил, что самым худшим наказанием для украинских артистов, которые молчат о происходящем, будет то, что украинцы не придут больше на их концерты. «Дорогие фанаты Софии Ротару или других артистов, которые обманывали, что любят Украину, пели вам нечестные песни, а сейчас не проявили себя как граждане Украины. Они даже не волонтерят. Знайте, что ваши кумиры — [трусы], ваши кумиры — плохие граждане Украине, не ходите больше на их концерты», — обратился Леньо к поклонникам Ротару.К слову, последние годы Ротару занимала проукраинскую позицию, не признав волеизъявление крымчан о воссоединении с РФ. Свое мнение относительно российско-украинского вопроса Ротару недвусмысленно «озвучила» еще в 2014 году, покинув Крым, где у нее немало объектов недвижимости, в том числе гостиница Villa Sofia в Ялте.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ротару