Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова 11 июля в Telegram прокомментировала слова бывшего президента Польши Леха Валенса о том, что население России необходимо «расчленить»

Российский сенатор ответил на слова экс-президента Польши о «расчленении» РФ © РИА Новости, Нина Зотина

На днях Валенса в интервью LCI выступил с предложением сократить численность населения России в два раза, заявив о том, что «укротить» Москву можно только двумя способами. По его словам, первым способом может стать государственный переворот с полной сменой власти, а вторым — сокращение населения до 50 млн человек. На данный момент в стране проживает примерно 144 млн человек.

О стремлении стран Запада «расчленить в лучшем для них варианте Россию» в середине марта говорил президент Владимир Путин. Он отмечал, что им не нужна «сильная и суверенная» страна. Однако, подчеркивал глава государства, эти усилия тщетны. По его словам, российский народ способен отличить «истинных патриотов от подонков» и «просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку».