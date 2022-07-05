Запретив или пообещав отказаться от импорта российской нефти, лидеры государств «Большой семерки» хотели наказать таким образом Россию, однако в итоге начали проигрывать энергетическую войну. Об этом на днях написал британский The Economist

«Некоторые не выдержат, когда оружие в Украине замолчит»: в Британии нашли слабое место НАТО, связанное с Россией © AP, Vadim Ghirda

За несколько дней до этого российский «Газпром» объявил, что поставки голубого топлива в Европу по трубопроводу «Северный поток — 1» сократятся до 40% от пропускной способности. Это еще минус 7,5% поставок.

В итоге, подсчитал The Economist, Европа вступит в зиму всего с 60% от необходимого объема запасов газа.

«Энергетическая война в Европе становится тотальной. Население готовится к боли», — констатирует издание.

Российская Федерация начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В ответ Запад усилил антироссийские санкции, объявив киевский нацистский режим жертвой Кремля.

Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций против РФ, последний из которых включает в том числе и нефтяное эмбарго. Однако это привело к резкому росту цен на все энергетические ресурсы в мире, создав экономические проблемы в том числе и Западу.

Однако лидеры стран «большой семерки» решили не отменять санкции, а предложили новый вид ограничения для России, который, на их взгляд, решил бы и энергетический кризис Запада.

Речь о планах на ограничение цен на российскую нефть, таким образом «семерка» надеется уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители.

Однако практика показывает, что подобного рода политические решения только вызывают дисбаланс на рынке и новый скачок цен. В частности, об этом на днях рассказал вице-премьер Александр Новак. Он привел в пример эмбарго ЕС на поставки российского угля, которое привело к росту цен на него в Европе.