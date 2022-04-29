США заявили о выделении более 700 миллионов долларов в виде прямой либо непрямой военной помощи Украине. Что за этим кроется, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов

«Традиционно американские ВПК поддерживают республиканцев, поэтому [президент США Джо] Байден (он представитель демократической партии — ред.) решил дать такую взятку. Возможно, в их логике они не так интенсивно поддерживали республиканцев или даже оказали поддержку Байдену и демократам, но в сегодняшней внутриполитической ситуации в США вряд ли их что-то спасет. Даже такие миллиардные взятки американскому ВПК», — сказал Мартынов.

Он уточнил, что сейчас идет перевооружение американской армии, и то, что высвобождается старое — идет на продажу. И даже если сейчас денег с Украины не требует, уверен эксперт, платить потом все равно придется.

Полностью интервью с Алексеем Мартыновым можно прочитать здесь.