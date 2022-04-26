Отмечается, что в середине апреля уполномоченная по правам человека Украины Людмила Денисова развернула информационную кампанию по перевозке через линию фронта 58 воспитанников Херсонского областного дома ребенка в возрасте от двух месяцев до пяти лет.
По данным телеканала, везти детей в зону боевых действий омбудсмен требовала от главврача детского учреждения и от настоятеля баптистской церкви. Она объясняла это тем, что на подконтрольной России территории нарушались права ребенка.
«В Херсоне предотвращена попытка украинской стороны похитить воспитанников детского дома, по словам врача Херсонского дома ребенка детей планировали вывезти в Европу с целью использования их органов для трансплантации», — говорится в сообщении.
Херсонская область была полностью взята под контроль российской армией еще в начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В настоящий момент в регионе работает военно-гражданская администрация, запущен процесс перехода на рубли, начато вещание российского ТВ.
Согласно заявлениям украинской стороны, в области может пройти референдум, на котором провозгласят создание Херсонской народной республики по аналогии с ДНР и ЛНР. Однако заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что не слышал о подготовке референдума.