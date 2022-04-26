Украинская сторона намеревалась похитить воспитанников детского дома в Херсоне, чтобы вывезти их в Европу для дальнейшей трансплантации их органов. Об этом 26 апреля сообщает телеканал «Крым 24»

Отмечается, что в середине апреля уполномоченная по правам человека Украины Людмила Денисова развернула информационную кампанию по перевозке через линию фронта 58 воспитанников Херсонского областного дома ребенка в возрасте от двух месяцев до пяти лет.

По данным телеканала, везти детей в зону боевых действий омбудсмен требовала от главврача детского учреждения и от настоятеля баптистской церкви. Она объясняла это тем, что на подконтрольной России территории нарушались права ребенка. Знамя Победы и Вечный огонь: как Херсон возвращается к нормальной жизни © Украина.ру

«В Херсоне предотвращена попытка украинской стороны похитить воспитанников детского дома, по словам врача Херсонского дома ребенка детей планировали вывезти в Европу с целью использования их органов для трансплантации», — говорится в сообщении.

Херсонская область была полностью взята под контроль российской армией еще в начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В настоящий момент в регионе работает военно-гражданская администрация, запущен процесс перехода на рубли, начато вещание российского ТВ.

Согласно заявлениям украинской стороны, в области может пройти референдум, на котором провозгласят создание Херсонской народной республики по аналогии с ДНР и ЛНР. Однако заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что не слышал о подготовке референдума.