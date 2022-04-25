Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что не слышал о подготовке референдума в Херсонской области. Его слова 25 апреля приводит РИА Новости

Херсонская область была полностью взята под контроль российской армией еще в начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В настоящий момент в регионе работает военно-гражданская администрация, запущен процесс перехода на рубли, начато вещание российского ТВ. Согласно заявлениям украинской стороны, в области может пройти референдум, на котором провозгласят создание Херсонской народной республики по аналогии с ДНР и ЛНР. Что обсудили Блинкен, Остин и Зеленский, беспилотники ВСУ в Курской области, потери Украины. Хроника событий на Украине на 11:00 25 апреля © пресс-служба президента Украина

«Не слышал об этом», — ответил Руденко на просьбу прокомментировать информацию о возможном референдуме в Херсонской области.

Ранее в Госдуме допустили, что Херсонская область вместе с другими освобожденными территориями могут войти вместе с Крымом в воссозданную Таврическую губернию.

Как рассказал в интервью изданию Украина.ру крымский политолог Владимир Джаралла, для жителей Херсонской области перспективы открытия рынка и взаимодействия с платежеспособным крымским регионом — это возможность не просто свести концы с концами, но и начать развиваться.