Херсонская область была полностью взята под контроль российской армией еще в начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В настоящий момент в регионе работает военно-гражданская администрация, запущен процесс перехода на рубли, начато вещание российского ТВ. Согласно заявлениям украинской стороны, в области может пройти референдум, на котором провозгласят создание Херсонской народной республики по аналогии с ДНР и ЛНР.
«Не слышал об этом», — ответил Руденко на просьбу прокомментировать информацию о возможном референдуме в Херсонской области.
Ранее в Госдуме допустили, что Херсонская область вместе с другими освобожденными территориями могут войти вместе с Крымом в воссозданную Таврическую губернию.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру крымский политолог Владимир Джаралла, для жителей Херсонской области перспективы открытия рынка и взаимодействия с платежеспособным крымским регионом — это возможность не просто свести концы с концами, но и начать развиваться.