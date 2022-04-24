Она уверена, что Соединенные Штаты будут максимально долго подталкивать Киев к ведению боевых действий, однако в конце концов накал страстей все равно пойдет на спад.
«Затем, мы понимаем, в какой-то момент активные боевые действия будут закончены, и будет предполагаемо установлена какая-то граница, проходящая через Украину. Восточная часть будет под контролем России, а западная — под полным контролем Соединенных Штатов. С другой стороны, будут стоять вооруженные и оружием, и ненавистью украинские войска, со всеми натовскими инструкторами, и со всей поддержкой, которую имеют», — сказала она.
Политолог уверена, что и тогда украинские военные продолжат организовывать провокации на восточные территории, куда, как и предыдущие 8 лет будут залетать снаряды. Ведь «именно это Запад хочет для России».
Полностью интервью с Вероникой Крашенинниковой можно прочитать здесь.