Основная цель коллективного Запада - затянуть конфликт на Украине на возможно более долгий срок. В идеале не менее десяти лет. И в конце концов страна будет поделена на две сферы влияния. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политолог-американист, автор и создатель канала «Прогнозы Крашенинниковой» Вероника Крашенинникова

Коммунисты Бердянска вышли из подполья и отметили день рождения Ленина © РИА Новости, Поляков Александр / Перейти в фотобанк

«Затем, мы понимаем, в какой-то момент активные боевые действия будут закончены, и будет предполагаемо установлена какая-то граница, проходящая через Украину. Восточная часть будет под контролем России, а западная — под полным контролем Соединенных Штатов. С другой стороны, будут стоять вооруженные и оружием, и ненавистью украинские войска, со всеми натовскими инструкторами, и со всей поддержкой, которую имеют», — сказала она.

Политолог уверена, что и тогда украинские военные продолжат организовывать провокации на восточные территории, куда, как и предыдущие 8 лет будут залетать снаряды. Ведь «именно это Запад хочет для России».

Полностью интервью с Вероникой Крашенинниковой можно прочитать здесь.