Ранее президент России Владимир Путин счел нецелесообразным штурм подземных коммуникаций «Азовстали» в Мариуполе, где укрылось около двух тысяч украинских боевиков, он приказал заблокировать промышленную зону так, чтобы «муха не пролетела».
«Штурм подземных коммуникаций "Азовстали" может привести к гибели личного состава. Понятно, что эти коммуникации имеют ограниченное количество выходов на поверхность. Самый простой способ заблокировать их — просто подорвать эти выходы и поставить около них охрану. Это потребует минимальное количество личного состава», — сказал Евсеев.
Он рассказал, что по информации из радиоперехватов и от украинских пленных, у них на трех человек остается одна бутылка воды, киевский режим обрекает на гибель не только мирных жителей, но и раненых, они погибнут первыми.
Россия сделала все, чтобы спасти этих людей на «Азовстали», но они погибнут от преступного киевского режима, администрации Джо Байдена и лично премьер-министра Бориса Джонсона, заключил эксперт.
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Боевикам «Азова» в Мариуполе неоднократно предлагали сложить оружия и покинуть свои позиции, однако, они отказываются сдаваться и согласны уйти из Мариуполя только с оружием и военной техникой.