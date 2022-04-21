Украинские боевики на «Азовстали» будут заблокированы и уничтожены, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

Ранее президент России Владимир Путин счел нецелесообразным штурм подземных коммуникаций «Азовстали» в Мариуполе, где укрылось около двух тысяч украинских боевиков, он приказал заблокировать промышленную зону так, чтобы «муха не пролетела».

«Штурм подземных коммуникаций "Азовстали" может привести к гибели личного состава. Понятно, что эти коммуникации имеют ограниченное количество выходов на поверхность. Самый простой способ заблокировать их — просто подорвать эти выходы и поставить около них охрану. Это потребует минимальное количество личного состава», — сказал Евсеев.

Верещук потребовала срочного вывода боевиков с «Азовстали», продолжение визитов, тероборону хотят лишить оружия, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 14:00 21 апреля © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Ірина Верещук

Россия сделала все, чтобы спасти этих людей на «Азовстали», но они погибнут от преступного киевского режима, администрации Джо Байдена и лично премьер-министра Бориса Джонсона, заключил эксперт.

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Боевикам «Азова» в Мариуполе неоднократно предлагали сложить оружия и покинуть свои позиции, однако, они отказываются сдаваться и согласны уйти из Мариуполя только с оружием и военной техникой.