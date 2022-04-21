США снова пытаются договариваться с Венесуэлой и Ираном, которых недавно сами и душили экономически. Для чего Вашингтону это нужно, в интервью Telegram-каналу Украина.ру рассказал экономист, заместитель председателя комитета ГД РФ по экономической политике Михаил Делягин

«Главная цель — это мы (Россия — ред.). Чтобы нас уничтожить, они (США. — ред.) готовы дать послабления [президенту Венесуэлы Николасу] Мадуро и Ирану. А когда с нами разберутся, будут уничтожать уже их. Никто не скрывает истинных целей США, они вполне прозрачно обозначаются: мы поддерживаем фашизм, потому что это против России. Если бы на Украине были кактусоводы против России, поддерживали бы кактусоводов», — сказал депутат.

А вот европейцы, пояснил экономист, не осознают, что тоже будут разрушены США, поэтому «участвуют в крестовом походе» против России. Однако, уверен эксперт, американцы не оставят Европу в покое, хотя бы для того, чтобы не дать им конкурировать с собой.

Полностью интервью с заместителем председателя комитета ГД РФ по экономической политике Михаилом Делягиным можно прочитать здесь.