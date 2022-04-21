Публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру отметил, что вести переговоры с украинской стороной непросто

Политолог Кнырик объяснил, что будет, если Зеленский вдруг согласится на все условия России © president.gov.ua

В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» возмутилась, что Киев использует тему переговоров как отвлекающий маневр. Она заверила, что Россия была готова к тому, что официальный Киев в ходе переговоров поведет себя непоследовательно.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.