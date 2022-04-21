«Я не понимаю, с кем там можно договариваться и о чем. С [Владимиром] Зеленским, у которого утром он хочет переговоры, а вечером пишет, что категорически не будет никаких переговоров. В каком состоянии его надо ловить? Я не знаю, в Кремле, наверное, тоже не знают, потом что они также смотрят за этим всем и обалдевают», — сыронизировал Гаспарян.
В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» возмутилась, что Киев использует тему переговоров как отвлекающий маневр. Она заверила, что Россия была готова к тому, что официальный Киев в ходе переговоров поведет себя непоследовательно.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.