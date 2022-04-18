История с якобы задержанием Виктора Медведчука должна была перебить две «зрады», связанные с неизбежным уничтожением «азовцев» в Мариуполе и катастрофой в украинской экономике, но у Зеленского ничего не выйдет, считает публицист и радиоведущий Армен Гаспарян

Армен Гаспарян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Украина.ру.

— Армен Сумбатович, давайте начнем с якобы задержания Виктора Медведчука. Почему с ним именно сейчас сложилась такая ситуация?

— Я все больше и больше склоняюсь к мысли, что Медведчук в принципе никуда не бежал, а с самого начала был задержан СБУ. У него взгляд человека, которого систематически подвергали «мерам психологической обработки». Можно и без пыток [создать] такие условия, что у тебя просто крыша поедет. Если вы посмотрите на его глаза — там застывшая боль. Посмотрите фотографии людей, освобожденных советской армией из концлагерей в 1945 году. Не внешний вид, не то, что это очень худые и обессилевшие люди — посмотрите на их взгляд. У Медведчука сейчас ровно точно такой же взгляд. Поэтому я не думаю, что все это происходило в День космонавтики.

Почему сейчас? Потому что надо любой ценой перебить две «зрады». Первая «зрада» — это Мариуполь, вторая «зрада» связана с экономикой. Потому что даже те цифры, которые сквозь зубы дает офис Зеленского, показывают, какое на Украине дно. Потому что, если в Германии, где специальной операции нет, люди уже по стенкам бегают от цен на газ и на бензин, то вы представляете, сколько НПЗ и сколько заправок на Украине прекратило свое существование.

Вы представьте людей там, которые вообще в совершенно адском состоянии, потому что они не понимают, на каком они свете и что будет дальше. И это все одно наслаивается на другое. Вы не представляете, что там начнется в медиасфере, как только Мариуполь возьмут, а с "Азовом" покончат, вот они и пошли на упреждение.

Есть еще третий, очень важный момент. История с Медведчуком — это история назидательная, тем самым показывают каждому гражданину Украины, что с ними будет при нынешнем режиме. Если так можно поступать с членом парламента, с человеком в мире известным, то с какой-нибудь Проней Прокоповной даже разбираться не будут, шлепнут просто и вся недолга.

Плюс он должен будет показать, что вот, все общество сплотилось вокруг Зеленского. Под эту сурдинку запретят все политические партии. Единственное, что я не понимаю — Зеленский актер, ему должны были говорить, что есть школа Станиславского. Но повторяться скучно. Он же уже сделал один раз такой эстрадный номер с Кириллом Вышинским, которого вы прекрасно знаете.

Как он может менять Медведчука, который гражданин Украины? А мы кого должны взамен дать? Гражданина Эфиопии, или муниципального депутата Яшина? Я искренне не понимаю, что за обмен? А у Медведчука они спросили, он хочет быть обмененным в Россию или нет?

Просто о сложном. Почему российская военная спецоперация — не война © REUTERS, Pavlo Palamarchuk совершенно правильно сказал, подождите, в этой процедуре обмена существует определенного рода правила, а здесь правил вообще нет, здесь есть одно желание Зеленского — я хочу и должно быть так. Причем он у себя в Инстаграме* какие-то картиночки постит, в Телеграме. Я представляю, как в эпоху, когда меняли Абеля Фишера, чтобы кому-то пришло в голову этим всем заниматься. Это сложная процедура, и она держится в тайне обычно. Посмотрите, как происходил обмен Кирилла Вышинского. А здесь показания история, как на ярмарке — вам не нужен Медведчук? Заберите!

— А почему жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к президенту Турции Эрдогану?

— Насколько я понял, турецкий президент сам себя назначил каким-то посредником. В этой конфигурации одни только сплошные посредники. Но результата ноль, потому что договариваться не с кем.

Я не понимаю, с кем там можно договариваться и о чем. С Зеленским, у которого утром он хочет переговоры, а вечером пишет, что категорически не будет никаких переговоров. В каком состоянии его надо ловить? Я не знаю, в Кремле, наверное, тоже не знают, потом что они также смотрят за этим всем и обалдевают.

Видимо, Эрдоган проникся, что последний раунд переговоров, самый неудачный, был на территории Турции. Наверное, Марченко решила, что он там посредник и его, наверное, тоже можно использовать. Другой вопрос, что бесполезно с нынешними украинскими властями этим всем заниматься. Они ведь брали и пытали Медведчука совсем не для того, чтобы выполнить просьбу Марченко немедленно его освободить.

Поэтому здесь все усилия бессмысленны. Тем более, вспомните, сколько мы бились за Кирилла Вышинского, сколько всего было сделано, и какой был результат — ноль. Они вообще даже не реагировали в принципе, это было жесткое очень эмбарго. Даже в украинских СМИ они не писали о том, что у посольства Украины в России, в Москве, все известные журналисты собрались, нас полтинник, наверное, набежал. Вообще этой новости не было! Украина.ру только об этом говорила.

— Парламент Молдавии в окончательном чтении принял закон, запрещающий ношение, хранение не только Георгиевской ленточки, но и букв Z и V. Более того, Кишинев в открытую дает сигналы, что они мало того, что не будут платить по прошлым годам за газ, они не будут оплачивать и долг этого года. Когда уже мы перестанем греть неблагодарных?

— Ответ на ваш вопрос очень простой — 1 мая, все. Трудящиеся пойдут на демонстрацию, а Молдова будет обогревать себя палочками, как дикари будут тереть, вырабатывать тепло. Им сказали уже.

— И в долг не дадим газа в этот раз?

— Даже не об оплате речь идет. Там одно из условий выполнения контрактных обязательств — проведение аудита. Вы же понимаете, что этот шестой интернационал беззубых политических цыган там успевали скрысить. Невозможное возможно, если речь идет про молдавскую политику.

И наши, понимая, что это такое, им прописали очень жесткие условия. Ну и пожалуйста, она сами наступили на эту мину — типа, мы не можем провести аудит. Да проблемы негра шерифа не волнует вообще никак. Не можешь — до свидания, все. Тут пол-Европы в положении пьющего оленя стоит, еще с вами будут время терять.

Что касается пути, кто на каком пути находится. Это не Молдова идет по пути Украины, вы ошибаетесь. Это Украина пытается пристегнуть себя к Молдове всеми силами, потому что эти гаврики начали сильно раньше.

Вы просто не помните, что там творилось, например, в 2005-2006 или 2008 году. Там Тягнибок отдохнул бы вообще. Там был один из моих любимейших политических проходимцев Михай Гимпу, который так и не смог поставить памятник жертвам депортации. Они ограничились тем, что воткнули каменюку прямо около парламента, но при этом столько бабла украли.

Вторая часть Марлезонского балета состояла в том, что они решили еще на вокзале по Прибалтийскому сценарию открыть памятник-вагон. Но если прибалты извернулись и нашли аутентичный вагон, то эти взяли советский товарняк восьмидесятых годов, прибили к нему табличку и сказали: «Вот в этом вагоне увозили несчастных ай-нэ-нэ в ГУЛАГ и геноцидили». Еще на Украине такого не было в тот момент. Так что я попрошу родину политической дискотеки не обижать.

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Просто в этом есть очень большая наша вина. Потому что у нас оказалось, что есть две священные коровы, к которым даже нельзя подходить. Одна — это Украина, понятное дело, сколько лет мы это терпели, еще и все финансировали, а вторая — это не корова, а это еще теленочек такой, потому что он поменьше, население, территория поменьше, но такой же дерзкий и наглый. Это Молдова.

Насколько я понимаю, всех это достало. Потому что 24 число — это водораздел. Ребята, хотите вести себя как скоты — не вопрос, но вы будете тогда в определенных экономических условиях.

Если германская экономика не может существовать без российских энергоресурсов, то на Молдове мы просто сразу ставим жирный крест. Санду автоматически получит в краткосрочной перспективе, выражаясь хуторским языком — энергомайдан, со всеми вытекающими последствиями. Здесь не надо иллюзий.

Это наша доброта. Я понимаю, почему мы так относились к Украине, но с какого перепуга Молдова у нас все время на таком элитном абсолютно положении, я искренне не понимаю. Любую другую страну мы бы уже послали, а вот с этими мы все вокруг крутимся.

«Стамбул-1» и тактика Зеленского. Режим из последних сил тянет время ради собственного спасения © whitehousegiftshop.com Мартынова.

— Интересная ситуация складывается вокруг Тайваня. После того как остров неожиданно посетили конгрессмены США, буквально на днях, МИД китайский перешел к жесткой риторике о том, что материковый Китай и Тайвань будут едины. Может ли сейчас Китай вернуть Тайвань в родную гавань?

— Я не знаю планы Китая конкретно на сейчас, но то, что они это сделают, я не сомневаюсь нисколько, потому что делегация во главе с Нэнси Пелоси туда поехала, при этом они там заявили, что они поддерживают демократию, они никогда это не позволят. Но в Китае же тоже помнят, что было на Украине. Они сразу же, параллельно организовали там военные учения. Чтобы представители Конгресса дышали более равномерно.

Если раньше были какие-то сдерживания, то после заявления США, что они не собираются вообще ничего отдавать России, из того, что они уже отжали, Китай сказал: ну и ладно, хорошо, мы сейчас свое выведем и после этого вернем Тайвань, и сделать ты с этим ничего не можешь.

Поэтому я убежден, что Китай, насмотревшись на все эти сюжеты, тоже сейчас исполнит решение своих национальных интересов. Потому что, понимаете, раньше, после Второй мировой войны был миропорядок. Страны могли друг друга ненавидеть яростно, но общую концепцию Потсдамской конференции, потом образование ООН, те соблюдали. А последние двадцать пять лет, кто что хочет, тот то и творит. США, которые диктуют всем, кто что обязан делать, с какого перепуга? Как может этим заниматься страна, которая моложе Большого театра русского? Да еще Китаю, с их культурой и их философией.

Меня вообще сложно заподозрить в любви к восточной философии, это вообще не моя тема совершенно. Но то, что у них цивилизация в разы древнее, и они имеют право на свои национальные интересы — это совершенно точно. Поэтому тут вопрос будет решен, интрига — когда?

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