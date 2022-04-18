В военном плане страны Прибалтики ничего из себя не представляют. За постсоветский период они потеряли треть населения, заявил обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру

«Их сдали с потрохами». Военный эксперт о том, чем на самом деле Прибалтика угрожает России © РИА Новости, Мариус Баранаускас / Перейти в фотобанк

Он добавил, что если будет распадаться Евросоюз, Прибалтика вернется в орбиту России.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.