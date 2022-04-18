«Обидно, что мы не защищали в 1990-е годы русское население, которое там приучили сидеть тихо и не высовываться. Но там все равно остается громадное русское население, поэтому они боятся, что Россия вспомнит про них и придет за ними. Но это неактуально для нас. Да, Прибалтика для нас не чужая, там были славяне, но сейчас она не так для нас важна. Прибалтика сама упадет к нам в руки, когда и если Европа начнет размежёвываться с англосаксами и внутри нее начнется распад», — сказал Акопов.
Он добавил, что если будет распадаться Евросоюз, Прибалтика вернется в орбиту России.
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