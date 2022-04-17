У Российской Федерации хватает высокотехнологичных средств борьбы, чтобы перемолоть все западные поставки на Украину, заявил эксперт.

ВКС России нанесли ракетные удары по опорным пунктам украинских националистов
ВКС России нанесли ракетные удары по опорным пунктам украинских националистов
© РИА Новости, Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

«Еще в Сирии мы испытали, помимо всего прочего, систему наведения обычных авиабомб, основанную не на том, чтобы ставить на каждую бомбу управляющий блок, это достаточно дорогое удовольствие, а на том, что установленный на самолете радар замеряет направление и скорость ветра внизу, по всему возможному пути этой бомбы, и рассчитывает, в какой точке и при каком направлении полета сбросить эту бомбу, чтобы она попала в цель», — сказал Вассерман.

Любые боевые действия — это ещё и процесс испытания новых вооружений, и сейчас это испытание активно ведётся. Большая часть западных поставок будет уничтожаться прямо в момент ввоза на Украину, уверен собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.