Обширные поставки западных вооружений на Украину могут быть уничтожены не только высокоточными и дорогими ракетами. Об инновационной технологии ВС РФ рассказал в интервью Украина.ру публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман

У Российской Федерации хватает высокотехнологичных средств борьбы, чтобы перемолоть все западные поставки на Украину, заявил эксперт. ВКС России нанесли ракетные удары по опорным пунктам украинских националистов © РИА Новости, Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

«Еще в Сирии мы испытали, помимо всего прочего, систему наведения обычных авиабомб, основанную не на том, чтобы ставить на каждую бомбу управляющий блок, это достаточно дорогое удовольствие, а на том, что установленный на самолете радар замеряет направление и скорость ветра внизу, по всему возможному пути этой бомбы, и рассчитывает, в какой точке и при каком направлении полета сбросить эту бомбу, чтобы она попала в цель», — сказал Вассерман.

Любые боевые действия — это ещё и процесс испытания новых вооружений, и сейчас это испытание активно ведётся. Большая часть западных поставок будет уничтожаться прямо в момент ввоза на Украину, уверен собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.