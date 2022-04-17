У Российской Федерации хватает высокотехнологичных средств борьбы, чтобы перемолоть все западные поставки на Украину, заявил эксперт.
«Еще в Сирии мы испытали, помимо всего прочего, систему наведения обычных авиабомб, основанную не на том, чтобы ставить на каждую бомбу управляющий блок, это достаточно дорогое удовольствие, а на том, что установленный на самолете радар замеряет направление и скорость ветра внизу, по всему возможному пути этой бомбы, и рассчитывает, в какой точке и при каком направлении полета сбросить эту бомбу, чтобы она попала в цель», — сказал Вассерман.
Любые боевые действия — это ещё и процесс испытания новых вооружений, и сейчас это испытание активно ведётся. Большая часть западных поставок будет уничтожаться прямо в момент ввоза на Украину, уверен собеседник издания.
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