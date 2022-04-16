Говоря о моральном духе силовиков киевского режима, он отметил, что на разных участках фронта оно отличается: в Мариуполе за последние дни большое количество морских пехотинцев ВСУ сдались в плен, а под Авдеевкой и в Марьинке оказывается ожесточённое сопротивление.
«Поэтому, думаю, даже после потери Мариуполя, Авдеевки, Марьинки и Красногоровки они будут продолжать оказывать сопротивление, и нам ещё предстоят тяжелейшие бои по освобождению наших городов, сравнимые с боями Великой Отечественной войны», — считает Матюшин.
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