Сейчас в Донбассе находится, по разным подсчётам, от 60 до 100 тысяч украинских военнослужащих и добровольцев, и они будут продолжать оказывать ожесточённое сопротивление. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру руководитель организации «Русские социалисты Новороссии», старший лейтенант ополчения ДНР Александр «Варяг» Матюшин

Ирина Макаренко: Донбасс не забывает узников фашистских концлагерей © из личного архива И.Макаренко «Поэтому, думаю, даже после потери Мариуполя, Авдеевки, Марьинки и Красногоровки они будут продолжать оказывать сопротивление, и нам ещё предстоят тяжелейшие бои по освобождению наших городов, сравнимые с боями Великой Отечественной войны», — считает Матюшин. Полностью интервью можно прочитать здесь.