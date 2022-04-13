С целью поднятия боевого духа Вооруженных сил Украины (ВСУ) американцы задействовали механизм передачи Украине тяжёлых вооружений. Об этом рассказал в статье для издания Украина.ру политолог Ростислав Ищенко

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