«Однако пока, хоть Вашингтон и говорит о сотнях танков, самоходных орудий и прочей бронетехники, до Украины добрались единичные экземпляры, не только не меняющие общее соотношение сил, но и просто незаметные на фоне масштабного сражения. ВСУ о западной помощи только услышали, но пока её не увидели. Конечно, слухи тоже душу греют, но ровно до начала боёв. Как только ты обнаруживаешь себя с одной гранатой против танковой роты, виртуальная военная помощь вместо прилива энтузиазма начинает вызывать раздражение», — сказал Ищенко.
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