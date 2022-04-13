Денацификация и демилитаризация Украины - заявленные Россией цели, которые должны быть исполнены. О том, что произойдет, если какая-либо из этих целей не осуществится, рассказал в интервью Украина.ру обозреватель РИА Новости Петр Акопов

Президент РФ Владимир Путин отчётливо понимает, что если Россия ограничится освобождением Донбасса и сухопутным коридором в Крым, то это будет объявлено геополитическим поражением России. Из оставшейся части Украины же будет построено ждущее реванша образование, заявил эксперт. Польский публицист назвал последствия для РФ, если спецоперация ограничится Донбассом © president.gov.ua

«Если оставить Украину в том виде, в котором она была до 24 февраля, но без большей части армии и военной промышленности, а также без всего Донбасса, это никоим образом не приблизит нас к поставленной цели. А главная цель проста — Украина не должна быть орудием Запада в борьбе с Россией, и Украина должна быть возвращена в орбиту России», — сказал Акопов.

Украина должна полностью находиться под военно-политическим контролем России, ее элита должна быть смещена, а ее связи с Западом должны быть уничтожены, заключил собеседник издания.

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