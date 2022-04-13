Президент РФ Владимир Путин отчётливо понимает, что если Россия ограничится освобождением Донбасса и сухопутным коридором в Крым, то это будет объявлено геополитическим поражением России. Из оставшейся части Украины же будет построено ждущее реванша образование, заявил эксперт.

Польский публицист назвал последствия для РФ, если спецоперация ограничится Донбассом
Польский публицист назвал последствия для РФ, если спецоперация ограничится Донбассом
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«Если оставить Украину в том виде, в котором она была до 24 февраля, но без большей части армии и военной промышленности, а также без всего Донбасса, это никоим образом не приблизит нас к поставленной цели. А главная цель проста — Украина не должна быть орудием Запада в борьбе с Россией, и Украина должна быть возвращена в орбиту России», — сказал Акопов.

Украина должна полностью находиться под военно-политическим контролем России, ее элита должна быть смещена, а ее связи с Западом должны быть уничтожены, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.