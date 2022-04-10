Киевский режим обречён, но его свержением займутся не только ВС РФ. Есть и другие кандидаты на это дело, рассказал в интервью Украина.ру военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев

«На Украине есть много собственных участников, желающих свергнуть Зеленского. Например, за то, что националистов полка «Азов» практически полностью уничтожили в городе Мариуполь. Я думаю, что националисты с удовольствием Зеленского лишат жизни, если смогут. Поэтому, Зеленский должен думать не о том, сколько поставят ему оружия, а должен больше заботиться о спасении собственной жизни», — сказал Евсеев. Зеленский назвал переговоры с РФ единственным выходом для Украины © president.gov.ua

Эксперт также добавил, что у Зеленского в охране состоят иностранные военнослужащие, а не украинские, что вызвано страхом за свою жизнь.

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