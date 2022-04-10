Вооружённым силам РФ будет выгодно, если подразделения ВСУ попробуют прорваться к своей группировке на Донбассе. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин

«Нам это будет выгодно. Потому что боевые действия будут проходить не в городских условиях, где нам будет сложно их разгромить. Сейчас они в основном окапываются в жилых кварталах, и мы делаем все возможное и невозможное, чтобы не пострадали мирные граждане. Но если противник выйдет на оперативный простор, с ним можно будет разобраться при помощи авиации, "Калибров" и "Искандера-М"», — сказал Литовкин. Евсеев раскрыл, сколько нужно времени для ликвидации донецкой группировки ВСУ © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

ВСУ вряд ли на это решатся, потому что они прячутся в жилых кварталах. Вооружённые формирования Украины не готовы вступить в честный бой с открытым забралом, подчеркнул эксперт.

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