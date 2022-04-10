«Нам это будет выгодно. Потому что боевые действия будут проходить не в городских условиях, где нам будет сложно их разгромить. Сейчас они в основном окапываются в жилых кварталах, и мы делаем все возможное и невозможное, чтобы не пострадали мирные граждане. Но если противник выйдет на оперативный простор, с ним можно будет разобраться при помощи авиации, "Калибров" и "Искандера-М"», — сказал Литовкин.
ВСУ вряд ли на это решатся, потому что они прячутся в жилых кварталах. Вооружённые формирования Украины не готовы вступить в честный бой с открытым забралом, подчеркнул эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.