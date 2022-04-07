Хотелось бы верить, что Генштаб ВС РФ, обладая полной информацией, действовал целесообразно, когда принял решение о выводе российских войск из Бучи и Гостомеля. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков

По мнению эксперта, отвод войск продиктован необходимостью сосредоточиться на разгроме группировки ВСУ в Донбассе.

Вместе с тем он выразил «некоторое недоумение» фактом полного вывода войск.

«Могли бы там оставить небольшие контингенты наших войск, для того чтобы удерживать территорию и защитить тех граждан Украины, которые сориентировались на Россию. А сегодня они оказались под ударом ВСУ и СБУ, когда мы ушли из этих городов, а те туда вошли», — сказал военный эксперт.

Андрей Пинчук: Жаль, что в ситуации с Гостомелем и Бучей возобладал рациональный расчет © РИА Новости, Владимир Трефилов

Если же оно было принято под давлением «дипломатов и "пятой колонны"», то это можно считать серьёзной политической ошибкой со стороны руководства страны», — считает Сивков.

Полностью интервью можно прочитать здесь.