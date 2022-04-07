По мнению эксперта, отвод войск продиктован необходимостью сосредоточиться на разгроме группировки ВСУ в Донбассе.
Вместе с тем он выразил «некоторое недоумение» фактом полного вывода войск.
«Могли бы там оставить небольшие контингенты наших войск, для того чтобы удерживать территорию и защитить тех граждан Украины, которые сориентировались на Россию. А сегодня они оказались под ударом ВСУ и СБУ, когда мы ушли из этих городов, а те туда вошли», — сказал военный эксперт.
Он выразил надежду, что решение о выводе было принято Генштабом с целью быстрейшего решения поставленных задач и минимизации потери среди своего личного состава.
Если же оно было принято под давлением «дипломатов и "пятой колонны"», то это можно считать серьёзной политической ошибкой со стороны руководства страны», — считает Сивков.
Полностью интервью можно прочитать здесь.