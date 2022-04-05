Мариуполь почти полностью освобождён: остались лишь окопавшиеся в промзоне боевики. Перед военным руководством РФ и ДНР встаёт вопрос о сохранении завода «Азовсталь». Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин

Ранее ряд экспертов призвал уничтожить из реактивной артиллерии боевиков, засевших в «Азовстали». Баширов рассказал, как Россия восстановит «Азовсталь» © azovstal.metinvestholding.com

«В отношении "Азовстали" выбор простой. Либо уничтожать боевиков вместе с заводом, либо вести длительные штурмовые действия, оплаченные кровью солдат. Выбор непростой, но с точки зрения ускорения операции и сохранения жизней наших солдат для дальнейших действий, "Азовсталь" менее приоритетна», — сказал Рожин.

Ранее 4 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале об активном штурме комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

Полностью интервью можно прочитать здесь.