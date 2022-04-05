Ранее ряд экспертов призвал уничтожить из реактивной артиллерии боевиков, засевших в «Азовстали».
«В отношении "Азовстали" выбор простой. Либо уничтожать боевиков вместе с заводом, либо вести длительные штурмовые действия, оплаченные кровью солдат. Выбор непростой, но с точки зрения ускорения операции и сохранения жизней наших солдат для дальнейших действий, "Азовсталь" менее приоритетна», — сказал Рожин.
Ранее 4 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале об активном штурме комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
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