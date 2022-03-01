Режим повышенной боеготовности ядерных стратегических сил РФ продлится в зависимости от геополитической обстановки, рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в комментарии изданию Украина.ру

Эксперт пояснил, что решение о вводе повышенного режима боеготовности ядерных сил призвано «не напугать Запад, а отрезвить». США отреагировали на приказ Путина об особом режиме боевого дежурства © AP, Jose Luis Magana

«Чего его пугать-то? Это бессмысленно. Главное, чтобы люди поняли, что их ждет. Если они это поймут, они будут вести себя по-другому», — отметил Михайлов.

По словам эксперта, в режим боеготовности приведены оборонительные силы РФ — к ним относятся военно-космические силы, авиация, система ПВО/ПРО и система слежения за ракетными запусками, и наступательные силы — стратегические силы ядерной триады.

Полностью комментарий можно прочитать здесь.

Президент РФ Владимир Путин 27 февраля на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. В свою очередь в администрации США 1 марта заявили, что не видят причин для повышения режима готовности стратегических ядерных сил страны.