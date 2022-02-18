Повышение Украиной ренты на собственную добычу газа и снижение качества запасов приведёт к полной зависимости от импортных поставок топлива, заявил эксперт.
«Из политических соображений и давления с Запада вопрос прямых переговоров с Газпромом будет откладываться Киевом, но на сегодняшний день возвращение за стол переговоров в среднесрочной перспективе уже выглядит практически безальтернативным», — сказал Гривач.
У Европы в любом случае может не найтись «лишнего» российского газа для нужд Украины, и в случае отсутствия контракта с "Газпромом" Киев может "традиционно" начать воровать газ из трубы, заключил эксперт.
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