Попытки Украины достичь энергетической независимости потерпели полный провал: у страны не остаётся альтернативы прямым долгосрочным контрактам с "Газпромом". Об этом в комментарии Украина.ру рассказал заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач

Повышение Украиной ренты на собственную добычу газа и снижение качества запасов приведёт к полной зависимости от импортных поставок топлива, заявил эксперт. «Газпром» не обязан увеличивать экспорт газа в ЕС - постпред РФ © РИА Новости, Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк

«Из политических соображений и давления с Запада вопрос прямых переговоров с Газпромом будет откладываться Киевом, но на сегодняшний день возвращение за стол переговоров в среднесрочной перспективе уже выглядит практически безальтернативным», — сказал Гривач.

У Европы в любом случае может не найтись «лишнего» российского газа для нужд Украины, и в случае отсутствия контракта с "Газпромом" Киев может "традиционно" начать воровать газ из трубы, заключил эксперт.

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