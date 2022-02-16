Заявления Киева о достижении энергонезависимости полностью противоречат его действиям, которые не оставляют иной альтернативы, нежели возвращение к контрактам с «Газпромом»

Об этом рассказал заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в комментарии Украина.ру:

«На Украине складывается парадоксальная ситуация с газом. На фоне разговоров о достижении эфемерной независимости от импорта из России и намерении увеличить собственную добычу так, чтобы превратиться в экспортера этого ресурса. Происходит обратное.

Запасы газа в хранилищах упали до исторических минимумов уже в середине зимы, а в феврале, несмотря на сохранение аномально высоких цен пришлось вернуться к физическим закупкам российского газа у европейских трейдеров.

И вот, чтобы подправить свое финансовое положение киевские власти решили взвинтить ренту на добычу природного газа. Причём существенно.

Планка может вырасти до 69-73% от максимального показателя — цены реализации на внутреннем рынке, цены импорта или стоимости газа на европейском хабе.



Рост ренты, естественно, приведёт к снижению инвестиций в добычные проекты и, как следствие, к падению собственной добычи на Украине, которая и так демонстрирует негативную динамику из-за ухудшения качества запасов.



В свою очередь это означает рост потребностей Украины в импортном газе, который покупать в Европе, как оказалось, себе дороже. В январе средняя цена импортного газа, по данным министерства экономики Украины, достиг 1162 долларов США за тысячу кубометров. В то же время соседняя Молдавия получала российский газ почти вдвое дешевле.



Не говоря уже о том, что в критический момент у Европы может не найтись «лишнего» российского газа для нужд Украины и его придется либо воровать из трубы по старой доброй традиции, либо договариваться о прямых закупках у «Газпрома».



Из политических соображений и давления с Запада вопрос прямых переговоров с Газпромом будет откладываться Киевом, но на сегодняшний день возвращение за стол переговоров в среднесрочной перспективе уже выглядит практически безальтернативным».