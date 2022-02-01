Эксперт уточнил, что помимо инструмента давления на Россию, нынешняя Украина представляет собой любимое детище сторонников распространения демократии в мире, которые, конечно, ослабли в последнее время, а также источник коррупции и обогащения.
«Срок действия этого продукта неограничен. Он может быть изменен только внешними причинами, без них я не вижу исчерпания ресурса Украины для американцев как инструмента воздействия на постсоветском пространстве, хорошего и надежного рычага против Москвы. Грубо говоря, срок использования Украины ограничен лишь временными рамками существования самой Украины», — подчеркнул Черняев.
В США «за Украину» часто выступает достаточно развитое и активное польское лобби. Всем этим людям Украину, естественно, не жалко, она просто очень удобна и понятна, иллюзий в отношении нее в Вашингтоне никто не строит, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.