В Вашингтоне нет лоббистов, которые бы отстаивали интересы самой Украины. Есть много тех, кто заинтересован в разыгрывании украинской карты, главное, чтобы назло России. Об этом рассказал американист Алексей Черняев в интервью изданию Украина.ру

Алексей Черняев: Срок использования Украины ограничен лишь временем существования самой Украины © eadaily.com

«Срок действия этого продукта неограничен. Он может быть изменен только внешними причинами, без них я не вижу исчерпания ресурса Украины для американцев как инструмента воздействия на постсоветском пространстве, хорошего и надежного рычага против Москвы. Грубо говоря, срок использования Украины ограничен лишь временными рамками существования самой Украины», — подчеркнул Черняев.

В США «за Украину» часто выступает достаточно развитое и активное польское лобби. Всем этим людям Украину, естественно, не жалко, она просто очень удобна и понятна, иллюзий в отношении нее в Вашингтоне никто не строит, заключил собеседник издания.

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