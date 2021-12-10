Украина – удобный инструмент воздействия на Россию, полагает Алексей Черняев, кандидат политических наук, американист. Тем, кто пользуется Украиной, ее абсолютно не жалко, а срок годности этой страны как рычага давления на Москву ограничен лишь внешними причинами.

- Алексей, что значит Украина для американского истеблишмента, тех, кто принимает решения?

— Это три истории. Первая – это инструмент воздействия на Россию, в этом плане Украину «любят» все. Вторая – бывшая УССР как любимое детище сторонников распространения демократии в мире, которые, конечно, ослабли в последнее время. Для них Нэнька все еще хороший пример, за который надо держаться, они считают, что Украина – образец того, «как получилось».

И третья: Украина – источник коррупции, обогащения. Руки на ней грели все, начиная с сына самого [президента США Джо] Байдена, заканчивая другими персонажами.

- Есть ли у Украины свои лоббисты в Вашингтоне?

— Лоббистов, которые бы отстаивали интересы самой Украины, нет. Есть много тех, кто заинтересован в разыгрывании украинской карты, главное, чтобы назло России. «За Украину» часто выступает достаточно развитое и активное польское лобби. Всем этим людям Украину, естественно, не жалко. Она просто очень удобна и понятна, иллюзий в отношении нее в Вашингтоне никто не строит.

- Как долго еще Украину будут использовать как инструмент против России?

— Срок действия этого продукта неограничен. Он может быть изменен только внешними причинами, без них я не вижу исчерпания ресурса Украины для американцев как инструмента воздействия на постсоветском пространстве, хорошего и надежного рычага против Москвы. Грубо говоря, срок использования Украины ограничен лишь временными рамками существования самой Украины.