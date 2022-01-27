Подписание Беловежских соглашений, вследствие которых Советский Союз прекратил свое существование, было сговором трех амбициозных, но недалеких людей. Об этом рассказал экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру

Николай Азаров: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от РБ, Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис от РСФСР, Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины.

«Я Шушкевича не знал и не встречался никогда с ним, поэтому не буду о нем ничего говорить. С Ельциным мне приходилось встречаться, Кравчука я достаточно хорошо знаю. И я скажу, что их тогдашнее решение вызвало не только недоумение, а негодование у многих республиканских руководителей. Я имею ввиду руководителя Казахстана Назарбаева, но дело не только в одном Назарбаеве было», — вспоминает политик.

Азаров подчеркнул, что декабрьский референдум 1991 года, в которого большинство жителей Украинской ССР высказались за независимость от Союза, проходил в атмосфере националистического психоза, и основными лозунгами были тогда — это то, что Украина богатейшая республика Советского Союза, и её все обкрадывают.

По его словам, многие образованные люди действительно считали, что Россия — это нищая страна. Хотя всё было ровно наоборот, потому что именно Украина была дотационной республикой в союзном бюджете, в союзном государстве.

Украина при распаде СССР в 1991 году оказалась не готова к самостоятельному плаванию не с точки зрения экономики, а с точки зрения отсутствия управления, а ныне ситуация в стране такова, что вполне реализуемыми выглядят идеи некоторых западных кураторов превратить Украину в маленькое аграрное государство с небольшим населением, заключил собеседник издания.

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