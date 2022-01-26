Прежде чем принимать решение о размещении на территории Латинской Америки военных баз, нужно взвесить внешние угрозы и четко сформулировать понятие иностранного присутствия. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент из Венесуэлы Вальтер Мартинес

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«Если мы послушаем заявления российских представителей, то они не говорили о "базах". Владимир Путин заявил о "военно-технических мерах". Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков — о «военной инфраструктуре» и "развертывании вооружений"», — пояснил эксперт.

Мартинес заявил, что «развертывание российских сил» в Венесуэле возможно, но только при соблюдении следующих условий:

без уступки суверенитета,

без передачи или аренды территории,

без ущерба для безопасности Венесуэлы,

без юридического иммунитета для военнослужащих страны, для которой разрешается развертывание.

Корреспондент уверен, что Москва понимает все эти условия, так как пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже акцентировал внимание на том, что «речь идет о суверенных странах».

«Что касается конституционных норм, то у нас имеется Конституционный суд, в задачу которого входит изучение и толкование конституционных норм и установление приоритетов одних из этих норм над другими. Например, я считаю, что принцип безопасности и обороны страны должен быть превыше остальных. А в случае нашей страны, угрозы ее безопасности со стороны США хорошо известны», — сказал журналист.

Полностью интервью с Вальтером Мартинесом можно прочитать здесь.