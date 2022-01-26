По его словам, в грубом понимании термин «военная база» означает передачу территории одного государства в ведение другого с военными целями, и история Латинской Америки знает немало негативных примеров такого размещения со стороны США. Однако в случае с Россией разговор совсем о другом.
«Если мы послушаем заявления российских представителей, то они не говорили о "базах". Владимир Путин заявил о "военно-технических мерах". Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков — о «военной инфраструктуре» и "развертывании вооружений"», — пояснил эксперт.
Мартинес заявил, что «развертывание российских сил» в Венесуэле возможно, но только при соблюдении следующих условий:
- без уступки суверенитета,
- без передачи или аренды территории,
- без ущерба для безопасности Венесуэлы,
- без юридического иммунитета для военнослужащих страны, для которой разрешается развертывание.
Корреспондент уверен, что Москва понимает все эти условия, так как пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже акцентировал внимание на том, что «речь идет о суверенных странах».
«Что касается конституционных норм, то у нас имеется Конституционный суд, в задачу которого входит изучение и толкование конституционных норм и установление приоритетов одних из этих норм над другими. Например, я считаю, что принцип безопасности и обороны страны должен быть превыше остальных. А в случае нашей страны, угрозы ее безопасности со стороны США хорошо известны», — сказал журналист.
Полностью интервью с Вальтером Мартинесом можно прочитать здесь.