Бывший депутат Верховной Рады Украины и лидер партии «Наши» Евгений Мураев рассказал в интервью изданию Украина.ру, что допускает провокацию на линии соприкосновении в Донбассе. Политик уверен, что в сложившихся обстоятельствах руководство страны имеет все ресурсы для недопущения подобного

«Эту провокацию могут устроить, в том числе и третьи силы. И тогда установление истины, кто начал стрелять первым, будет такой же большой проблемой, как недавно это было в Нагорном Карабахе. Война невыгодна в первую очередь Украине, потому что по обе линии разграничения в Донбассе живут украинцы. Поэтому единственное, что я бы сделал на месте [президента Владимира] Зеленского - предложил бы развести войска, чтобы избежать провокаций. Они должны быть разведенными до тех пор, пока не закончатся переговоры между Россией и США», — заявил Мураев.

Ну, будет одним уголовным делом больше. Я сбился со счета - Мураев © Facebook, Евгений Мураев

Политик выразил недоумение, почему руководство его страны предоставило свою территорию для учений НАТО и для присутствия натовских баз, не получив гарантию коллективной безопасности и не посоветовавшись с народом.

«Все, что я бы сделал — вынес бы этот вопрос на референдум. Я считаю, что конфликт происходит у нас внутри страны. Он нужен в первую очередь Западу, чтобы не допустить евразийского объединения», — резюмировал политик.

Полностью интервью с Евгением Мураевым можно прочитать здесь.

В МИД Великобритании заявили, что по данным их разведки, Россия не просто подготовила «оккупацию» Украины, но даже «назначила» своего президента — бывшего депутата Верховной Рады и лидера партии «Наши» Евгения Мураева.