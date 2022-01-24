Оппозиционный украинский политик Евгений Мураев подаст в британский и американский суды, чтобы в судебном порядке добиться опровержения неправдивой информации британского правительства

В субботу, 22 января, МИД Великобритании заявил, что российские власти намерены посадить в Киеве «лояльного, пророссийского лидера» Евгения Мураева.

«У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство стремится установить пророссийского лидера в Киеве, поскольку оно рассматривает вопрос о вторжении и оккупации Украины. В качестве потенциального кандидата рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев», — указывалось в заявлении МИД Великобритани.

Кроме Мураева, как утверждают британские дипломаты, российские спецслужбы якобы поддерживают связь со многими бывшими украинскими политиками, которые, по информации МИД Великобритании, собираются войти в «оккупационное правительство»: экс-премьер-министр Николай Азаров, его бывший заместитель Сергей Арбузов, бывший руководитель Администрации президента Андрей Клюев и бывший замсекретаря СНБО Владимир Сивкович. О том, как к этому относится сам Евгений Мураев, ныне находящийся на отдыхе за пределами Украины (не в России), он рассказал, отвечая на вопросы издания Украина.ру.

— Евгений, как вы считаете, откуда растут ноги у этой «разведывательной информации»? Дыма ведь без огня не бывает. Почему британцы и американцы именно Евгения Мураева назначили главой «оккупационного правительства», а не, скажем, Бориса Колесникова, или Вадима Новинского, или еще кого-то?

— Во-первых, я, наверное, вхожу, в отличие от тех, кого вы перечислили, в топ-5 политиков, кандидатов в президенты Украины, по рейтингам социсследований. Во-вторых, мы окончили проект, который называется «Формула страны». Евгений Мураев: кто он © REUTERS, Vladislav Musienko

Я объективно считаю, что война на Украине — это дело рук Великобритании и Соединенных Штатов. Они поддерживают конфликт для того, чтобы препятствовать евразийскому объединению, и думаю, им не нравится моя позиция.

Я открыто выступаю против внешнего управления, плюс у нас сегодня очень серьезное социальное неблагополучие в стране. Плюс энергетический кризис, который уже явился прологом для экономического кризиса, а значит, скоро будут всевозможные социальные потрясения, возможны новые электоральные циклы.

Думаю, британцы и американцы отслеживают и анализируют ситуацию в Украине. Их не устраивает моя позиция в случае моей победы на выборах.

— Британцы и американцы вам в помощь назначили в «оккупационное правительство» министрами политиков-эмигрантов, которые сегодня проживают в Москве — Азарова, Сивковича, Олейника, Клюева.

— Абсолютная глупость, из всех вышеперечисленных я знаком только с Николаем Яновичем Азаровым. Отношусь к нему с уважением. Сталкивался с ним, когда был главой администрации одного из районов, это период 2010-2012 года. Остальных людей даже не знаю. Учитывая средний возраст команды, которую мне доверили возглавить, это выглядит смешно, потому что это 70+. Это означает, что информацию, которую опубликовали или озвучили в МИД Великобритании, даже не анализировали.

— Вы будете подавать иск в британский и американский суды?

— Вчера газета Guardian предложила возможное развитие событий, слушаний или общения с МИД Великобритании. Я сказал, что открыт. Более того, если британцы не опровергнут информацию, я вынужден будут защищать свою честь, достоинство в судах.

Я пока не понимаю дорожную карту, вчера было воскресенье, поэтому сегодня юристы ее проработают.

— На прошлой неделе несколько украинских граждан попали в американские санкционные списки. Не может ли произойти такое, что на основании заявления британской разведки вы тоже попадете в санкционные списки?

— Если у меня вдобавок к санкциям Российской Федерации добавятся еще санкции Соединенных Штатов и Великобритании, то для меня это будет явным сигналом, что я все делаю правильно. Единственный, кто борется за независимость Украины от любого вмешательства, это я. «И выгоните своих аналитиков!» Эксперты об оккупационном правительстве Украины во главе с Мураевым © REUTERS, Vladislav Musienko

Согласитесь, на фоне российских санкций получить американские и английские, будет двойным абсурдом, как, в общем-то, и заявление, что я буду главой «оккупационного правительства».

— Пророссийский электорат на Украине никуда не делся. Заявление британцев, что вы будете главой «оккупационного правительства», поставленного Кремлем, не может привести к обратным последствиям: ваш рейтинг на Украине попросту взлетит, так как пророссийский электорат захочет голосовать именно за вас и вы составите конкуренцию Зеленскому?

— Я и так эту конкуренцию составлю. Я не уверен, что это будет Зеленский. Вполне возможно, что это будет Разумков. Но однозначно думаю, что фаворитами президентской гонки будут новые политики, а не старые. А касательно того, к чему приведет эта информация, сложно анализировать.

Думаю, что это только начало событий, оно, безусловно, будет иметь развитие и продолжение. Чем ужаснее ложь, тем быстрее в нее поверят. Я думаю, это какая-то многоходовка, предсказать ее не могу и не берусь, чтобы не быть голословным.

Но предполагаю, что это дает украинской власти определенные основания неправовым санкционным путем, как это стало модно сегодня на Украине, через решения СНБО ограничить мою активность и попытаться повлиять на телеканал «Наш». Его собственником я уже давно не являюсь, потому что полностью передал корпоративные права трудовому коллективу.

Но это не контролируемый Офисом президента телеканал. Он объективный, и поэтому, конечно же, зачастую мнения, которые звучат в его эфире, идут вразрез с провластным видением ситуации в Украине. Поэтому это вызывает определенный негатив и определенные реакции со стороны Офиса, и, соответственно, тех, кто этим Офисом управляет.

— А может ли против вас начаться уголовное преследование? Есть ли риск внесудебных расправ от украинских националистических организаций, которые контролируются спецслужбами.

— Я в этой действительности живу с 2014 года, я же был членом Партии Регионов, и позиция моя была достаточно яркая, пока все молчали. По мне уже были возбуждены уголовные дела — за «зраду», за «призывы к свержению конституционного строя», за «создание террористических организаций».

Их была масса, они все были пустыми, как барабан, и не имели никакой юридической перспективы. Они возбуждались по заявлениям Пашинского, Бурбака и еще ряда товарищей. Они обращались с трибуны Верховной Рады, это автоматически считается обращением к правоохранительным органам. По некоторым из возбужденных уголовных дел я даже давал объяснения.

Но ничего такого существенного в итоге не получилось. Ну, будет одним уголовным делом больше. Я в какой-то момент сбился со счета, сколько их. Они просто возбуждались по голословным заявлениям, не имея под собой никакой реальной почвы и перспективы.

Касательно угроз — я их за сутки получил сотни. Сотни людей я уже отправил в бан, получив угрозы в соцсетях. Получил угрозы и на свой персональный мобильный номер. Эта история привычна.

Моему ребенку 4 месяца, он родился 30 сентября. Лето из-за беременности жены мы пропустили. Буквально четыре дня назад увез семью на отдых и тут такие приключения.

— А вы будете возвращаться?

— Конечно, я буду в первых числах февраля.

— Вы верите в то, что между Украиной и Россией начнется война из-за вторжения последней? Как, на ваш взгляд, решить проблему установления мира в Донбассе?

— У меня под последним постом в Facebook есть видеофайл. Этот видеофайл называется «Формула страны». Это часовая презентация концепции и программы выхода из сложившейся ситуации. Я на вещи стараюсь смотреть беспристрастно. Я понимаю, что что-то происходит, если это кому-то выгодно.

Не вижу ни одной выгоды для России в аннексии территории Украины.

Во-первых, это приведет к серьезному санкционному давлению. Во-вторых, вполне возможно, что это так или иначе негативно повлияет на внутриполитические процессы, у нас же тесная связь между народом Украины и России.

У меня много родственников в России. У россиян много родственников в Украине. Поэтому я не думаю, что эта война будет поддержана общественностью. Я не вижу в этом никакой реальной необходимости.

Россия сейчас ведет переговоры со Штатами, с НАТО, и вопросы, которые там рассматриваются, намного шире, чем только судьба Украины. Тут вопросы комплексной безопасности в Европе. Сейчас любое агрессивное действие будет использовано как предлог в этих переговорах.

Я допускаю, что на линии соприкосновения в Донбассе может произойти провокация.

Эту провокацию могут устроить в том числе и третьи силы. И тогда установление истины, кто начал стрелять первым, будет такой же большой проблемой, как недавно это было в Нагорном Карабахе. Определить это будет невозможно. Мы видим позицию ОБСЕ, они никогда четко не обозначают сторону, которая нарушила перемирие. Они просто ведут статистику этих нарушений.

Война невыгодна в первую очередь Украине, потому что по обе линии разграничения в Донбассе живут украинцы. Что не так с Мураевым? И почему Британия назначила его возглавлять «российскую оппозицию» на Украине © Facebook, Евгений Мураев

Поэтому единственное, что я бы сделал на месте Зеленского — предложил бы развести войска, чтобы избежать провокаций. Они должны быть разведенными до тех пор, пока не закончатся переговоры между Россией и США. В итоге переговоров между Россией и США возможно будет, скажем так, Новый мировой порядок.

Возможно у новых договоренностей США и России будет какая-то секретная часть, о которой мы сейчас не узнаем, как это было во время заключения пакта Молотова — Риббентропа.

В любом случае это станет гарантией стабильности, и тогда вопрос Украины отчасти будет решен за нас. Понятно, что Российская Федерация хочет не допустить дальнейшее расширение НАТО на территорию Украины и постсоветских стран.

Я не понимаю, зачем Украина предоставила свою территорию для учений НАТО и для присутствия натовских баз, не получив гарантию коллективной безопасности. Более того, народ Украины расколот по многим вещам. Это и отношение к истории, языку, культуре, вере. Теперь еще и по внешнему вектору будет раскол: вступаем в НАТО — не вступаем, остаемся внеблоковыми и нейтральными.

Поэтому без референдума этот вопрос решить в ту или иную сторону не получится, все это как всегда в Украине закончится майданом, а потом аннексии нашей территории и конфликтом на Востоке.

Конфликт на Востоке — это предохранитель, который не позволяет взять Украину в НАТО, поскольку противоречит уставу НАТО. Он будет продолжаться, пока гарантии мира не закрепят на законодательном, конституционном уровне — нейтралитет и внеблоковый статус Украины.

Все, что я бы сделал — вынес бы этот вопрос на референдум. Я считаю, что конфликт происходит у нас внутри страны. Он нужен в первую очередь Западу, чтобы не допустить евразийского объединения.