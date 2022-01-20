Ранее в Великобритании заявили о том, что Украина является приоритетом внешней политики королевства.
«У Великобритании несколько целей. Главная — воспользоваться противостоянием между глобальными гегемонами в лице США, России и Китая и усилить свою собственную позицию, вплоть до восстановления Британской империи…Вторая цель — создать в Европе оси «Лондон — Анкара»…Третья — использовать такие страны, как Украину для постоянного третирования России», — сказал Бондаренко.
Британия прекрасно понимает, что если усугубится противостояние между США и Россией, то Россия будет более тесно сотрудничать с Китаем и от этого будет выигрывать только британская дипломатия — именно поэтому Украина является для Британии приоритетным инструментом для достижения своих целей, заключил эксперт.
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