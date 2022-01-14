Без поддержки западных стран Порошенко нечем ответить на преследования киевских властей. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Владимир Корнилов

В любой другой стране кроме Украины Порошенко давно бы находился за решёткой, причём не по обвинениям нынешней киевской власти, уверен Корнилов.

«Его и подобных ему поддерживают на плаву исключительно потому что власть — Зеленский и компания, знают, что за Порошенко подпишется целый ряд западных деятелей, включая действующих послов», — сказал эксперт. Золотарёв рассказал, посадят ли Порошенко в тюрьму © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Западные посольства на Украине, в свою очередь, сделали ряд заявлений, подчёркивая, что закрывать глаза на возможный арест Порошенко они не будут, подчеркнул собеседник издания.

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