Ранее Пётр Порошенко сообщил на своей странице в Facebook о том, что собирается вернуться на Украину из зарубежного турне для того, чтобы предстать перед судом. Политолог Владимир Корнилов раскрыл истинные причины такого шага экс-президента

Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

- Ранее сообщалось, что Порошенко собирается вернуться на Украину 17 января. Выдан ордер на арест. Приедет ли экс-президент на Украину? Какие цели он преследует? Владимир Корнилов: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

– Он сейчас активно над этим работает, и обставляет и пиар, и работает с посольством США. Понимаем, что на его арест Зеленскому посольство добро ещё не дало. Соответственно, Порошенко надеется, что Зеленский не пойдет против воли послов и сейчас активным образом ведёт переговоры с представителями Европы и Америки, с тем, чтобы подстраховать себя. При этом у него же есть пример Саакашвили, который тоже думал, что в Грузии его никто не тронет. Или тронут, но потом триумфально внесут в президентский дворец. Порошенко, хоть он и однокашник Саакашвили, всё-таки более осторожен.

- Может быть, замешан геополитический фактор — Зеленский ощущает себя "брошенным" Западом и поэтому преследует западного ставленника?

– Если вы думаете, что Зеленский не считает себя ставленником Запада, то вы ошибаетесь. Он в такой ситуации, когда целиком и полностью зависит от США, причем сейчас даже больше, чем раньше. Поэтому против воли Америки ему идти сейчас не с руки. Я не думаю, что сейчас в разборках между командой Зеленского и Порошенко кто-то может надеяться на то, что "сейчас мы посадим одного из них и Запад закроет глаза".

Америка всегда старалась раскладывать яйца в разные корзины на Украине. Поддерживая одних, они не били горшки с другими своими потенциальными союзниками. Я думаю, посольство США сейчас приложит определённые усилия, для того чтобы Зеленский не совершал кардинальных шагов против Порошенко. При этом и Зеленский надеется на то, что Порошенко не вернётся, запугивая его арестами. Якубин: Порошенко создал ловушку сам для себя © Facebook, Петро Порошенко

Но Порошенко понимает, что во многом власть сейчас блефует. Вопрос теперь — кто выйдет дальше того контура, который нарисовали в посольстве.

- Какие конкретные шаги украинского руководства можно ожидать в отношении Порошенко?

– Вряд ли Зеленский пойдёт на то, чтобы полностью "бить горшки" с посольством США или Западом. Это не означает исключения того, что ситуация может дойти до края. Когда его будут брать "на слабо", и он решит, что ему сойдет это с рук. Тут вопрос в том, сможет ли Порошенко убедить команду Зеленского в том, что посольство США не будет играть в игрушки.

- Чем сможет ответить Порошенко на действия властей?

– Без участия посольства США — ничем. В любой нормальной стране Порошенко давно бы уже сидел, причём сидел бы долго, и уж точно не за то, в чём его пытается обвинить Зеленский. Его и подобных ему поддерживают на плаву исключительно потому что власть — Зеленский и компания, знают, что за Порошенко подпишется целый ряд западных деятелей, включая действующих послов. Сами посольства уже несколько раз сделали свои заявления по делу Порошенко, давая понять, что они закрывать глаза на его возможный арест не будут.

- Станет ли Зеленский, пытаясь победить на выборах, "главным нацистом", попытается ли отобрать эти лавры у Порошенко?

– Порошенко старался получить титул "главного нациста", пытаясь держать радикалов чуть-чуть правее себя, но то, что Зеленский заигрался на том поле — это факт. То есть он совершает ту же самую ошибку, которую совершал Порошенко, думая, что электорат Центра, Юга, Востока, который в основном за него голосовал, никуда всё равно не денется. Не будет же он голосовать за Порошенко?

А вот действуя более решительно, изображая себя в роли уверенного бандеровца, он приобретёт что-то на электоральном поле Петра Порошенко. Порошенко тоже в это играл, и мы видим, чем закончились прошлые президентские выборы. Это стандартные грабли, на которые наступают многие украинские президенты. Так было и до Порошенко, то же самое делал и Янукович. Погребинский раскрыл причины возвращения Порошенко на Украину © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

- Как можно сравнить преследование Медведчука и Порошенко по одной и той же статье?

– Дело высосано из пальца, шито белыми нитками. Любые эпитеты можно употреблять. Против Медведчука, и, соответственно, против Порошенко, выдвинуто обвинение в том, что они делали всё по закону. Тогдашние правила не запрещали торговать с фирмами Донбасса. Не было никаких запрещающих норм. Почему под Порошенко пытаются подвязать дело Медведчука?

Именно для того, чтобы попытаться выбить электорат Петра Порошенко, который всё может простить, но только не "зраду", не союз с "сепаратистами", с Россией. Это дело используют именно для того, чтобы ослабить поддержку среди националистов, и, возможно, западных посольств.