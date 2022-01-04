Переговоры России и США по стратегической безопасности будут тяжелыми и безрезультатными, после чего Москва перейдет к решительным действиям, сказал известный политолог Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

Между Путиным и Байденом. Почему именно эти два политика решают судьбу Украины © коллаж Украина.Ру Владимир Путин поручил МИД РФ получить от иностранных партнеров юридически обязывающие гарантии отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток. Первые переговоры с США по данному вопросу должны пройти в январе.

«Будут содержательные, тяжелые переговоры, которые могут быть прерваны Москвой, а не Вашингтоном», — подчеркнул Погребинский.

По его мнению, США заинтересованы затягивать такие переговоры до бесконечности, однако Москва, судя по словам Путина, не допустит, чтобы эту тему «заболтали».

«Это значит, что она (Россия — ред.) может решиться на действия, которые будут неприятны американцам, и нам (Украине — ред.) тоже», — заключил эксперт.

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