Ранее президент России Владимир Путин поручил МИД РФ получить от иностранных партнеров юридически обязывающие гарантии отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток. Первые переговоры с США по данному вопросу должны пройти в январе.
«Будут содержательные, тяжелые переговоры, которые могут быть прерваны Москвой, а не Вашингтоном», — подчеркнул Погребинский.
По его мнению, США заинтересованы затягивать такие переговоры до бесконечности, однако Москва, судя по словам Путина, не допустит, чтобы эту тему «заболтали».
«Это значит, что она (Россия — ред.) может решиться на действия, которые будут неприятны американцам, и нам (Украине — ред.) тоже», — заключил эксперт.
Его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру