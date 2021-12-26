Ранее парламент Казахстана одобрил законопроект "О вывесках", согласно которому использование казахского языка на вывесках и в рекламе становится обязательным. Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович полагает, что этот закон разработан националистами. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Если власти Казахстана продолжат потворство националистам, речь может идти об угрозе самим властям, учитывая значительное количество русскоязычных граждан страны.

«Напомню, что известный пособник нацистов, нынешний министр образования Асхат Аймагамбетов был назначен на высокий государственный пост еще в 2017 году, когда транзит власти еще не начинался. То есть где-то в 2016-2017 году началась инкорпорация в государственную элиту группы националистов-экстремистов, причем, тесно связанных с США», — сказал Мендкович. Грозин рассказал о единственной проблеме, с которой столкнулся Казахстан и Назарбаев © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В ряду националистов Мендкович также указывает Берика Абдыгалиулы, депутата парламента, автора законопроекта "О вывесках".

«Этот зоологический националист связан с США, и, к сожалению, его инициативы в парламенте активно поддерживаются определенной политической группировкой, которая в этом году также лоббировала попытки полностью перевести школы на казахский язык и ряд других антирусских мер», — отметил эксперт.

У властей есть определенная квота на нацистов, и их держат в аппарате, заключил Мендкович.

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