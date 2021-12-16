В том, что Украина применяет в Донбассе Байрактары и Джавелины - нет ничего нового. Это продолжается уже семь лет. Жителям Финляндии просто стыдно, что власти Украины это все организовали. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру

Йохан Бекман. Кто он © Facebook, Johan Bäckman Кирилл Буданов заявлял, что ВСУ впервые использовали Javelin во время боевых действий в Донбассе. По его словам, вооружения призваны стать значительным психологическим сдерживающим фактором. Позднее Украинский Генштаб засекретил данные об использовании «Джавелинов» и турецких беспилотников Bayraktar.

Эксперт подчеркнул, что украинские власти неспособны управлять страной, поэтому в срочном порядке нужно искать альтернативное решение этого вопроса, потому что стрельба со стороны ВСУ и националистических организаций продолжается.

«В этом виноваты и США с Евросоюзом, которые культивировали нацизм на Украине. Они якобы помогали Украине, но какой результат? Это катастрофа. В этом виноваты лидеры западных стран, США, Германии, Великобритании и Франции. Они никогда не критиковали то, что происходит на Украине. Хотя, понятно, почему не критиковали. Им стыдно признаться, что они давали деньги украинскому руководству, а это привело к катастрофе», — категоричен Бекман.

Мы не можем жить еще 10 лет в условиях войны и гибели мирных людей. Это очень плохая ситуация, хотим мы этого или нет, нужно помогать западным лидерам выйти из этой ситуации каким-то образом, который не оскорбил бы их честь и достоинство, их тоже можно понять, поскольку они не хотят выглядеть полными идиотами, заключил собеседник издания.

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