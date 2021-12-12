Лоббистов, которые бы отстаивали интересы самой Украины, в США нет, рассказал эксперт.
«Есть много тех, кто заинтересован в разыгрывании украинской карты, главное, чтобы назло России. «За Украину» часто выступает достаточно развитое и активное польское лобби. Всем этим людям Украину, естественно, не жалко», — сказал Черняев.
Украина очень удобна и понятна, иллюзий в отношении нее в Вашингтоне никто не строит, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Есть много тех, кто заинтересован в разыгрывании украинской карты, главное, чтобы назло России. «За Украину» часто выступает достаточно развитое и активное польское лобби. Всем этим людям Украину, естественно, не жалко.
Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20211210/1032854585.htmlЕсть много тех, кто заинтересован в разыгрывании украинской карты, главное, чтобы назло России. «За Украину» часто выступает достаточно развитое и активное польское лобби. Всем этим людям Украину, естественно, не жалко.
Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20211210/1032854585.html
Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20211210/1032854585.htmlЕсть много тех, кто заинтересован в разыгрывании украинской карты, главное, чтобы назло России. «За Украину» часто выступает достаточно развитое и активное польское лобби. Всем этим людям Украину, естественно, не жалко.
Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20211210/1032854585.html