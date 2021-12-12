Польское лобби поддерживает разыгрывание украинской карты в США. Об этом в интервью Украина.ру рассказал Алексей Черняев, кандидат политических наук, американист

Лоббистов, которые бы отстаивали интересы самой Украины, в США нет, рассказал эксперт.

«Есть много тех, кто заинтересован в разыгрывании украинской карты, главное, чтобы назло России. «За Украину» часто выступает достаточно развитое и активное польское лобби. Всем этим людям Украину, естественно, не жалко», — сказал Черняев.

Украина очень удобна и понятна, иллюзий в отношении нее в Вашингтоне никто не строит, заключил эксперт.

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