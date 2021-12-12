Западные функционеры используют Украину по-разному, извлекая выгоду для себя. Об этом в интервью Украина.ру рассказал Алексей Черняев, кандидат политических наук, американист.

Существует три способа использования Украины Западом, считает эксперт.

«Это три истории. Первая — это инструмент воздействия на Россию, в этом плане Украину «любят» все. Вторая — бывшая УССР как любимое детище сторонников распространения демократии в мире, которые, конечно, ослабли в последнее время. Для них Нэнька все еще хороший пример, за который надо держаться, они считают, что Украина — образец того, "как получилось"», — сказал Черняев. Эксперт-американист раскрыл, кто лоббирует интересы Украины в США © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Третья же причина — Украина — источник коррупции, обогащения. Руки на ней грели все, начиная с сына самого [президента США Джо] Байдена, заканчивая другими персонажами, заключил эксперт.

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