Существует три способа использования Украины Западом, считает эксперт.
«Это три истории. Первая — это инструмент воздействия на Россию, в этом плане Украину «любят» все. Вторая — бывшая УССР как любимое детище сторонников распространения демократии в мире, которые, конечно, ослабли в последнее время. Для них Нэнька все еще хороший пример, за который надо держаться, они считают, что Украина — образец того, "как получилось"», — сказал Черняев.
Третья же причина — Украина — источник коррупции, обогащения. Руки на ней грели все, начиная с сына самого [президента США Джо] Байдена, заканчивая другими персонажами, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.