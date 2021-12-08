В ответ на планы США и НАТО обойти конвенцию Монтре и лишить Россию доминирования в Черном море происходит серьезное перевооружение Черноморского флота. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру

Александр Артамонов: на тактику «клещей» от США в Черном море Россия ответит «встречным маневрами» © vk.com, Александр Артамонов Брайана Харрингтона, в которой он выразил мнение, что проведение регулярных военных учений в обход конвенции Монтре поможет лишить Россию доминирования в регионе. Он также считает необходимым укрепить позиции партнеров по НАТО с помощью крылатых ракет.

Эксперт отметил, что Черноморский флот сегодня располагает всеми категориями военных кораблей и подводных лодок, таких как «Варшавянка», которую в НАТО называют «черной дырой», потому что ее практически нельзя услышать, даже если вы рядом на резиновой лодке рыбу ловите.

«А мелкие подлодки вроде «Пираньи» способны не только на каботажное плаванье, это серьезная подлодка. Да, эсминцев у нас там пока не наблюдается, но есть и более серьезные корабли», — перечислил Артамонов.

Специалист также отметил, что все Черное море взято под контроль не только подводного и надводного флотов, но и батарей и эшелонированных систем обороны («Бал» и «Утес»). Поэтому рассчитывать, что можно атаковать Крымский мост или пробить брешь в обороне Крыма, не приходится.

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