Сейчас НАТО не планирует вести открытую войну с Россией, потому что проиграет, но альянс укрепляет свои вооруженные силы в расчете на будущее, сказал в интервью Украина.ру военный эксперт Алексей Леонков

Путин — Байден: предметно об Украине без Украины © AP, Patrick Semansky

«Если есть такая формулировка, то приближение к нашим границам нельзя называть мирной ротацией войск. Мы это называем «обустройством театра военных действий». И когда будет все готово, то заряженное ружье выстрелит», — предостерег военный эксперт.

Тем временем, добавил он, Альянс наращивает и укрепляет свои вооруженные силы, чтобы риторика в отношении России была еще более агрессивной, и в этом плане НАТО точно не пойдет на попятную.

Леонков отметил, что в таком случае надежда лишь на народ Европы, который понимает, что все эти игрища НАТО со сдерживанием России приведут к войне, у которой не будет ветеранов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Киев и страны Запада обвиняют РФ в подготовке вторжения на Украину. В Москве подчеркнули, что подобные заявления являются алармистскими, а РФ никому не угрожает. Также Россия призвала страны Запада прекратить накачивать Украину оружием.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что в случае размещения военной инфраструктуры НАТО вблизи границ России РФ не оставит угрозу без ответа. В частности, ВМФ РФ получит гиперзвуковое оружие.