Изначально НАТО создавалось в противовес Советскому Союзу, но сейчас западные политики обосновывают его существование наличием военного противника в виде «авторитарного государства под названием Россия», указал Леонков.
«Если есть такая формулировка, то приближение к нашим границам нельзя называть мирной ротацией войск. Мы это называем «обустройством театра военных действий». И когда будет все готово, то заряженное ружье выстрелит», — предостерег военный эксперт.
Тем временем, добавил он, Альянс наращивает и укрепляет свои вооруженные силы, чтобы риторика в отношении России была еще более агрессивной, и в этом плане НАТО точно не пойдет на попятную.
Леонков отметил, что в таком случае надежда лишь на народ Европы, который понимает, что все эти игрища НАТО со сдерживанием России приведут к войне, у которой не будет ветеранов.
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Киев и страны Запада обвиняют РФ в подготовке вторжения на Украину. В Москве подчеркнули, что подобные заявления являются алармистскими, а РФ никому не угрожает. Также Россия призвала страны Запада прекратить накачивать Украину оружием.
Президент РФ Владимир Путин отметил, что в случае размещения военной инфраструктуры НАТО вблизи границ России РФ не оставит угрозу без ответа. В частности, ВМФ РФ получит гиперзвуковое оружие.