Разделение Украины - наилучший сценарий для её населения, полагает директор Института политических исследований Сергей Марков

Россия не будет вводить войска на Украину против населения Украины, а сделает это только для защиты населения страны против киевского режима, заявил эксперт. Сама же страна должна быть разделена, считает Марков. «Красные линии уже пройдены». Марков рассказал о вводе войск на Украину © Украина.ру

«Запад Украины из-за электоральной поддержки неонацистских партий должен быть лишен права быть частью России, пусть остается где-нибудь с Польшей. Люди на Юго-Востоке это право заслужили, и было бы правильно присоединить их к России. Второй вариант — формирование Украины или Новороссии как отдельного независимого государства вроде Белоруссии и воссоединение в рамках Союзного государства», — сказал эксперт.

Марков считает, что в подавляющем большинстве регионов юго-востока страны люди проголосуют за воссоединение с Россией.

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