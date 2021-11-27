Политика, которой придерживается Украина, рано или поздно похоронит Минские соглашения. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Андрей Золотарёв

Мнение некоторых экспертов о том, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак мог бы поспособствовать исполнению Минских соглашений ошибочно, полагает Золотарёв. Погребинский рассказал, как Зеленский уйдет с поста президента © president.gov.ua

«Учитывая последние дипломатические маневры вокруг «Минска» и «Нормандского формата», все идет к тому, что вместо Нормандской четверки может остаться тройка, а на «Минске» будет поставлен жирный крест. Я всегда напоминаю формулу Резникова: «Мы не можем отказаться от Минских соглашений, но не можем их выполнить», но когда-то этой формуле придет конец», — сказал собеседник издания.

Эксперт дополнил, что несмотря на подозрения в связях с Россией, Ермак остаётся важной фигурой для президента Зеленского и он продолжит защищать позиции главы своего кабинета.

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