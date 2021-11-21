Белорусско-украинские отношения носят «двухслойный» характер. На политическом уровне между двумя странами антагонизм, а на экономическом они пытаются поддерживать довольно тесные связи. Интерес тут обоюдный. Об этом рассказал белорусский политолог Всеволод Шимов в интервью изданию Украина.ру

Всеволод Шимов: кто он © vk.com, Всеволод Шимов Александр Лукашенко заявлял, что не против продажи белорусской электроэнергии Украине, несмотря на ее позицию по отношению к Минску. Он уточнял, что не хотел бы оставлять в беде обычных людей.

Эксперт пояснил, что для Украины связи с Белоруссией — гарантия того, что Минск окончательно не уйдет в «российский» лагерь, а белорусско-украинские граница не превратится в линию фронта.

«Для официального Минска — это возможность хотя бы отчасти сохранить внешнеполитическую многовекторность и уравновесить влияние России», — констатировал Шимов.

Поэтому ничего удивительного в такой «помощи» нет. Стороны преследуют свои прагматические интересы, заключил собеседник издания.

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