Советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований политолог Всеволод Шимов о встрече в виртуальном формате Путина и Лукашенко

-Всеволод, с чем связана вчерашняя встреча Путина с Лукашенко? Каковы ее итоги и договоренности?

— Вчера состоялось заседание Высшего государственного совета Союзного государства, на котором, наконец, подписали 28 интеграционных программ. Мероприятие было ожидаемое и протокольное, хотя до последнего момента оставались сомнения, что дорожные карты будут подписаны, поскольку информационный фон белорусско-российских отношений в последнее время был не самый благоприятный.

Примечательно также, что Госсовет проходил в виртуальном формате, при этом Путин находился в Севастополе, а Лукашенко передал поздравления крымчанам с Днём народного единства. Все это выглядело достаточно обнадеживающе. Вместе с тем, по-прежнему, остаются сомнения, не останется ли все это не более чем символическими жестами, а сами интеграционные программы не постигнет судьба предыдущих договоренностей, потонувших в бесконечных проволочках и "спорах хозяйствующих субъектов".

Кроме того, политическая сторона белорусско-российской интеграции, по-прежнему, остаётся отложенной в долгий ящик, т.е. фундаментальные противоречия по поводу стратегического видения двусторонних отношений остаются не разрешенными.

-Как понимать поставки электроэнергии из Белоруссии на Украину, если Киев не признает Лукашенко президентом? Можно говорить, что это помощь братскому народу, но ведь Россия, считая, украинцы братский народ, энергетический уголь не дает.

— Белорусско-украинские отношения носят "двухслойный" характер. На политическом уровне между двумя странами антагонизм, а на экономическом они пытаются поддерживать довольно тесные связи. Интерес тут обоюдный.

Для Украины связи с Белоруссией — гарантия того, что Минск окончательно не уйдет в "российский" лагерь, а белорусско-украинские граница не превратится в линию фронта.

Для официального Минска — это возможность хотя бы отчасти сохранить внешнеполитическую многовекторность и уравновесить влияние России. Поэтому ничего удивительного в такой "помощи" нет. Стороны преследуют свои прагматические интересы.

-Какова сейчас ситуация с беженцами из Третьего мира на белорусско-литовской и белорусско-польской границе? Именно с ее серьезностью связано сообщение о серьезном техническом укреплении польской границы?

— Ежедневно на границе задерживают по несколько сотен беженцев. Ситуация достаточно необычная, но я бы не сказал, чтобы слишком драматичная. Думаю, Польша во многом преувеличивает масштаб проблемы, чтобы привлечь дополнительное внимание и финансирование со стороны ЕС, а также повысить свои ставки в европейской игре.

Как ни странно, Варшаве этот миграционный кризис во многом выгоден, поскольку позволяет Польше играть на любимой теме "угрозы с Востока".