Из общего объема украинского импорта поставки угля из РФ составляют около 70%. Тем более, что антрацит, который нужен украинским теплоэлектростанциям, фактически можно привезти только из России. Об этом рассказал сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Марунич. Кто он © Украина.ру/Нина Зотина

Возможности украинских портов по перевалке ограничены, есть большие вопросы по состоянию «Укрзализныци» относительно возможности вывезти уголь из портов Украины, и этот комплекс проблем делает поставки угля из России безальтернативными, пояснил эксперт.

По его словам, если Россия и дальше будет ограничивать поставки угля на Украину, то здесь возможен полноценный полномасштабный энергетический кризис.

«За всю зиму нам нужно сжечь 15 млн тонн угля, и 2,5 млн тонн до сих пор не законтрактованы. В них антрацит составляет существенную долю. Я не вижу альтернативы возобновлению поставок угля из России — в противном случае Украина останется зимой без электричества, без света. Это угроза масштабных веерных отключений», — подчеркнул Марунич.

Что касается электроэнергии, то Киеву доступно три мегаватта мощности сечения, в целом это должно покрыть дефицит электрической энергии на Украине, как это уже не раз было в феврале 2021 года, если бы его тогда не было, то были бы веерные отключения, заключил собеседник издания.

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