Минэнерго России сообщило, что с 1 ноября остановит поставки энергетического угля на Украину в связи с растущим спросом в РФ и необходимости обеспечить собственные потребности внутри страны. При этом поставки других марок угля на Украину продолжатся, так что Россия поставит Киеву примерно половину всего импортного угля в ноябре. Ранее доля российского угля в украинском импорте составляла 68%.
Возможности украинских портов по перевалке ограничены, есть большие вопросы по состоянию «Укрзализныци» относительно возможности вывезти уголь из портов Украины, и этот комплекс проблем делает поставки угля из России безальтернативными, пояснил эксперт.
По его словам, если Россия и дальше будет ограничивать поставки угля на Украину, то здесь возможен полноценный полномасштабный энергетический кризис.
«За всю зиму нам нужно сжечь 15 млн тонн угля, и 2,5 млн тонн до сих пор не законтрактованы. В них антрацит составляет существенную долю. Я не вижу альтернативы возобновлению поставок угля из России — в противном случае Украина останется зимой без электричества, без света. Это угроза масштабных веерных отключений», — подчеркнул Марунич.
Что касается электроэнергии, то Киеву доступно три мегаватта мощности сечения, в целом это должно покрыть дефицит электрической энергии на Украине, как это уже не раз было в феврале 2021 года, если бы его тогда не было, то были бы веерные отключения, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.