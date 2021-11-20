Единственным нонсенсом в ситуации в Донбассе является откровенное нарушение со стороны Украины Минских соглашений и пощечина с их стороны всем международным организациям, когда спецназ СБУ фактически выкрал представителя ЛНР в СЦКК Андрея Косяка и занял посёлок в «серой зоне», где проживают 37 граждан РФ, подчеркнул эксперт.
«Говорит ли это о возможном обострении конфликта? Сейчас сказать очень трудно, ибо Украина представляет из себя "геополитическую обезьяну с гранатой". А пока мы можем, опираясь на предыдущий опыт, можем констатировать что этот вопрос остается открытым и "гаданием на кофейной гуще", а Украина, продолжая размахивать ржавой шашкой, грозится покарать всех, кто получил паспорта ДНР и РФ», — указал Матюшин.
Собеседник издания добавил, что лично он, живущий недалеко от центра Донецка, периодически просыпается под звуки артиллерийских разрывов, поэтому говорить о жёстком обострении или, наоборот, угасании конфликта преждевременно.
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