Происходящее на линии фронта не носит экстраординарного характера, дончане и луганчане уже привыкли к тому, что Украина, продолжает размахивать "ржавой шашкой", считает ополченец, активист Русской весны и лидер общественной организации "Русские социалисты Новороссии" Александр "Варяг" Матюшин

- Александр, какова в настоящий момент ситуация на линии разделения? Ведется, где и кем, огонь?

— Пока, на данный момент, на линии фронта практически тихо, ибо как отметил Денис Пушилин в интервью создателям документального фильма "Приказано выжечь": "На линии соприкосновения не было тихо никогда…". А что вы хотите — у нас восьмой год война. Слова главы ДНР подтвердят и жители практически всех прилегающих к линии разграничения посёлков и городов, в том числе и Донецка, которые часто просыпаются или засыпают под звуки артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ.

Лично я, живущий недалеко от центра Донецка, периодически просыпаюсь под звуки артиллерийских разрывов, как это случилось на прошлой неделе, когда утром ВСУ нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка. Моя знакомая из Петербурга, недавно получившая паспорт ДНР, и уехавшая в Питер, прочитав в соцсетях об обстрелах, очень сильно переживала за меня и мою семью. Ей кажется, что произошло нечто исключительное, а для нас это чуть ли не повседневность — ВСУ нас обстреливают постоянно с разной степенью периодичности. Поэтому говорить о жёстком обострении или, наоборот, угасании конфликта преждевременно.

- Что сейчас происходит в Старомарьевке, поселке в серой зоне, который на прошлой неделе был захвачен ВСУ? Есть ли там украинцы или все-таки они ушли?

— Ситуация со входом и удержанием н. п. Старомарьевка остаётся спорной. С одной стороны поступают противоречивые данные от военкоров, что военнослужащие Украины то ли ушли оттуда, то ли продолжают удерживать, а то ли ушли, но не все.

Официальной информации об уходе ВСУ из этого населённого пункта, находящегося на южных рубежах нашей молодой республики, никем не подтверждена, кроме "диванных экспертов". Официальных данных об освобождении этого степного южнорусского посёлка ни от пресс-службы Народном милиции ДНР пока не поступало.

- Все, что сейчас происходит на фронте — это нечто обыденное и время от времени повторяющееся или все-таки стоит ждать чего-то большего?

— Происходящее на линии фронта не носит экстраординарного характера, к подобным явлениям жители нашей молодой республики уже привыкли за практически семь с половиной лет войны. Единственным нонсенсом является откровенное нарушение со стороны Украины Минских соглашений и пощечина с их стороны всем международным организациям, когда спецназ СБУ "задержал", а практичные выкрал представителя ЛНР в СЦКК Андрея Косяка, а на прошлой неделе заняв посёлок в "серой зоне", где проживают 37 граждан РФ.

Говорит ли это о возможном обострении конфликта? Сейчас сказать очень трудно, ибо Украина представляет из себя "геополитическую обезьяну с гранатой". А пока мы можем, опираясь на предыдущий опыт, можем констатировать что этот вопрос остается открытым и "гаданием на кофейной гуще", а Украина, продолжая размахивать ржавой шашкой, грозится покарать всех, кто получил паспорта ДНР и РФ…