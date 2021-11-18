Украине в ближайшее придется «вести себя хорошо», так как экономически она полностью зависит от России даже после разрыва отношений, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру

«Сегодня у России есть достаточно экономических и силовых инструментов, чтобы заставить Украину сидеть тихо. Вопрос в том, получат ли они российскую и белорусскую электроэнергию зимой, или же не получат. Решение будет приниматься в Москве, и эта проблема станет дамокловым мечом над головой Украины», — отметил эксперт.

Алексей Зубец: Указ Путина о товарах из Донбасса наносит серьезный удар по властям Украины © Youtube / Алексей Зубец

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По мнению сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, нынешний дефицит электроэнергии на Украине вызван системными просчетами правительства страны. В интервью Украина.ру он рассказал, что летом Кабмин ограничил стоимость электроэнергии тепловой генерации, что на фоне высоких цен на уголь сделало работу большинства теплоэлектростанций (ТЭС) нерентабельной.